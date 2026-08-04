El presidente Javier Milei manifestó este martes su admiración por Lionel Scaloni y expresó su deseo de conocer personalmente al entrenador de la Selección argentina.
Milei destacó el liderazgo de Scaloni y expresó su deseo de conocerlo
El presidente definió al entrenador de la Selección argentina como “una mente brillante” y aseguró que podría enseñar liderazgo en las principales universidades del mundo.
“Me gustaría conocerlo”, afirmó el mandatario durante una entrevista con Esteban Trebucq en el canal de streaming La Casa, al ser consultado por el técnico campeón del mundo en Qatar 2022.
“Una mente brillante”
Milei definió a Scaloni como “una mente brillante” y valoró especialmente su capacidad para conducir grupos y administrar un plantel integrado por figuras internacionales.
El presidente consideró que esas aptitudes podrían trasladarse fuera del fútbol cuando el entrenador santafesino decida finalizar su carrera en los bancos de suplentes.
“Para mí tiene un futuro enorme como profesor en las mejores escuelas de negocios del mundo”, sostuvo Milei.
El valor del liderazgo
El mandatario aseguró que Scaloni podría dictar clases sobre conducción de equipos en instituciones académicas de primer nivel.
“Podría enseñar liderazgo en cualquier universidad de hiperélite”, expresó al destacar la transformación lograda por el entrenador desde su llegada al seleccionado.
Milei remarcó que Scaloni consiguió reconstruir un plantel golpeado y convertirlo en uno de los ciclos más exitosos de la historia de la Selección argentina.
El recorrido de Scaloni
El técnico asumió de manera interina después del Mundial de Rusia 2018 y luego fue confirmado en el cargo por la Asociación del Fútbol Argentino.
Durante su ciclo conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar. También condujo al equipo hasta la final de la Copa del Mundo 2026, en la que Argentina cayó frente a España.
Las declaraciones se conocieron mientras el cuerpo técnico planifica el nuevo ciclo de la Selección, que retomaría la actividad internacional entre septiembre y octubre.