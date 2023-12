A qué apunta la motosierra

Cargos sin sentido, superposición de tareas y ñoquis, los objetivos de Milei

El gobierno de Javier Milei se propone recortar el gasto público en unos cinco puntos del Producto Bruto -unos US$ 30.000 millones-, y para ello apuntará a los cargos en el Estado cuya finalidad no está clara, la superposición de tareas, y los ´ñoquis´, nombramientos de personas que en realidad no cumplen tarea alguna.