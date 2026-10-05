El presidente Javier Milei recibió este lunes las cartas credenciales de los nuevos embajadores del Reino de Bélgica, Irlanda, la República de Finlandia y el Estado de Israel, en el marco de una ceremonia protocolar desarrollada en el Salón Blanco de la Casa Rosada.
Milei recibió las cartas credenciales de cuatro nuevos embajadores
El jefe de Estado encabezó el acto protocolar en el Salón Blanco junto al canciller, en una jornada donde también reactivó las reuniones del Gabinete nacional.
Durante el acto oficial, en el que el jefe de Estado estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, los diplomáticos hicieron entrega formal de las acreditaciones que los facultan para ejercer la representación diplomática de sus respectivos países ante la República Argentina.
Los nuevos representantes diplomáticos
En la jornada formalizaron sus designaciones el embajador del Reino de Bélgica, Christian de Lannoy; la embajadora de Irlanda, Olive María Hempenstall; el embajador de la República de Finlandia, Veikko Roobert Kiljunen; y la embajadora del Estado de Israel, Ahuva Spieler Reshef.
Con este encuentro institucional, el Gobierno formalizó la recepción de la nueva nómina de jefes de misión acreditados en el país, reforzando los vínculos bilaterales con las naciones representadas, tal como reflejó el oficialismo en un comunicado.
Viaje a España y agenda externa
Para la Casa Rosada, fue una jornada de actividad ya que el jefe de Estado retomó este lunes por la mañana las reuniones con el Gabinete luego de dos lunes sin encuentros.
Fue un intercambio en el que destacó el triunfo de Flávio Bolsonaro en Brasil y confirmó un viaje a Madrid para el 19 de octubre, luego de que el presidente de España, Pedro Sánchez, anunciara el anticipo de las elecciones.
Durante la reunión, el mandatario y sus funcionarios analizaron el resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, y el libertario habló de “un gran triunfo” y cuestionó el impacto que tuvo el “plan platita” que le atribuye a Lula durante el tramo final de la campaña.