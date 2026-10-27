El presidente Javier Milei desarrollará entre este martes y miércoles una agenda oficial en el norte del país, con eje en el sector minero y energético, bajo el objetivo de aceitar relaciones.
Milei visita Catamarca para recorrer "Hombre Muerto" junto al gobernador Jalil
Con el foco puesto en la producción de litio, el jefe de Estado encabezará un acto en el noroeste, acompañado por autoridades provinciales y directivos mineros.
El mandatario encabeza una visita a la provincia de Catamarca para participar de la inauguración de las nuevas plantas de producción de carbonato de litio de la firma Rio Tinto.
Llegada a Catamarca y bienvenida oficial
De acuerdo con el cronograma oficial, el jefe de Estado partirá hacia Catamarca este martes a 17:00, y su arribo a la provincia está previsto para las 18:50, donde será recibido por el gobernador Raúl Jalil mediante un cordón de honor. Un mandatario con sintonía con la administración libertaria.
Las actividades centrales se concentrarán el miércoles 28. A las 08:00, el Presidente y su comitiva se trasladarán en una aeronave Hércules hacia el salar del Hombre Muerto. Una hora más tarde, llegarán al complejo de Rio Tinto, donde mantendrán un recibimiento formal por parte del director ejecutivo global de la compañía, Simón Trott, y el gerente general en el país, Ignacio Costa.
Tras una recorrida por las instalaciones y el sector de producción de carbonato de litio, a las 11:00 se llevará a cabo el acto formal de inauguración de las nuevas plantas, enmarcado en los festejos por el Día del Minero y en la expansión del Proyecto Fénix.
El cronograma de regreso
Finalmente, la agenda prevé la partida de la comitiva rumbo a Salta hacia el mediodía, para concretar el vuelo de regreso con aterrizaje estimado a las 14:10 en la Aerostación Militar del Aeroparque Metropolitano.
La agenda del economista luce recargada en medio de la tensión con el gobierno de Brasil. El vocero presidencial, Adrián Ravier, ratificó este martes que “no va a haber un comunicado oficial” felicitando al presidente de Brasil, Luiz Inacio ‘Lula’ da Silva, por su reelección del domingo, y aseguró que “no hay ningún pedido de asilo” formulado a la Argentina por el senador Flávio Bolsonaro.
“En 2023, cuando Javier Milei fue elegido Presidente, no hubo ningún gesto del presidente Lula por saludarlo”, recalcó el vocero ante los periodistas acreditados en la Casa Rosada.
En su habitual conferencia de prensa de los martes, Ravier consideró además que “no es correcto” interpretar literalmente las expresiones del presidente Milei sobre enviar “a la hoguera” a periodistas, a raíz de las afirmaciones de la prensa sobre su vinculación con la criptomoneda $Libra.