El presidente Javier Milei confirmó su asistencia a la 23ª edición del Council of the Americas, la tradicional conferencia internacional organizada por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) en asociación con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).
Council of the Americas y Presupuesto: la agenda cercana de Milei
El Presidente confirmó su participación en el evento que será en Alvear Palace de la Ciudad y que regresará al Congreso tras grabar el mensaje en 2025.
El encuentro se llevará a cabo este jueves 20 de agosto, desde las 8:15, en el Alvear Palace Hotel de la Ciudad de Buenos Aires, y reunirá a destacados referentes de los sectores público y privado para debatir sobre las perspectivas políticas y económicas del país.
Junto al Jefe de Estado, la nómina de funcionarios nacionales confirmados incluye al ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo; el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Asimismo, dirán presente por el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, en tanto que en los próximos días se terminará de definir el cronograma completo de expositores y líderes del sector privado.
El evento estará encabezado por sus anfitriones tradicionales: Natalio Mario Grinman, titular de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, y Susan Segal, presidenta y CEO de AS/COA.
Presupuesto en el Congreso
Tal como lo hizo en 2024, el presidente Javier Milei volverá a presentar el proyecto de ley de Presupuesto el martes 15 de septiembre.
Históricamente, la presentación del informe de la ley de Presupuesto siempre quedaba en manos del ministro de Economía, pero Milei decidió romper la tradición haciéndose él mismo cargo de la función.
Su conocimiento del Congreso (fue diputado nacional entre el 2021 y el 2023) y su formación como economista lo motivaron a convertirse él mismo la cara visible en este tipo de eventos, lo que exacerbó los cruces con la oposición y movilizó en mayor medida a la opinión pública.
Antecedentes
El 15 de septiembre de 2024 (para presentar el Presupuesto 2025), el presidente habló desde un atril colocado en el centro del recinto de la Cámara de Diputados, en lugar de sentarse en el sillón presidencial del recinto junto a las autoridades del cuerpo legislativo.
Pese a la intervención de Milei, el proyecto quedó trabado en comisiones y nunca llegó a votarse tras el estancamiento de las negociaciones entre el oficialismo y los gobernadores por el reparto de fondos.
El 15 de septiembre del 2025, el presidente decidió no concurrir al Palacio Legislativo debido a tensiones políticas y derrotas electorales previas, pero ese mismo día grabó un mensaje desde la Casa Rosada que se emitió por cadena nacional por la noche.
Ese Presupuesto (2026) fue el primero en sancionarse en ambas cámaras durante la era libertaria, aunque recién pudo aprobarse en las sesiones extraordinarias de diciembre.