El presidente Javier Milei encabeza este lunes una nueva reunión de Gabinete en la Casa Rosada, en el marco de una jornada en la que el Gobierno concentra su actividad en la agenda legislativa y en los proyectos que busca enviar al Congreso.
Presupuesto 2027 y Malvinas como destacados de la reunión de gabinete
El Presidente encabeza este lunes un nuevo encuentro con ministros en Casa Rosada. También analiza la agenda legislativa y el avance de proyectos en el Congreso.
El encuentro reúne nuevamente a los principales integrantes del equipo de gobierno y se desarrolla en el Salón Eva Perón. La convocatoria forma parte de una serie de reuniones que Milei comenzó a encabezar semanalmente durante las últimas semanas.
Entre los temas centrales aparece el Presupuesto 2027, cuyo proyecto debe ser presentado ante el Congreso. El oficialismo busca avanzar con su tratamiento parlamentario y establecer una estrategia para conseguir los apoyos necesarios durante el debate.
La cuestión de las Islas Malvinas también ocupa un lugar destacado en la agenda. El Ejecutivo prepara el envío al Congreso de un proyecto denominado Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, vinculado con las actividades de empresas petroleras en el área de las islas.
El Presupuesto 2027 llega al Congreso
La presentación del proyecto de Presupuesto constituye uno de los principales objetivos legislativos del Gobierno para las próximas semanas. La Casa Rosada busca ordenar las prioridades parlamentarias y avanzar en las negociaciones con los distintos bloques antes del tratamiento de las iniciativas.
El oficialismo también tiene previsto avanzar con otros proyectos durante este período. Entre ellos se encuentra la reforma electoral, cuyo debate comenzó a formar parte de las conversaciones con diputados y senadores de La Libertad Avanza.
La estrategia contempla reuniones con legisladores oficialistas para definir posiciones y coordinar el tratamiento de las iniciativas. Milei tiene previsto participar de esos encuentros junto con integrantes de su equipo político.
El objetivo es concentrar la actividad parlamentaria en proyectos considerados prioritarios por el Ejecutivo, en una etapa en la que el Congreso comenzará a discutir buena parte de la agenda que marcará los próximos meses.
Malvinas y la Ley de Defensa de la Soberanía
El otro eje de la jornada está relacionado con la política del Gobierno sobre las Islas Malvinas. El Ejecutivo prepara el envío a Diputados de un proyecto de ley que busca establecer sanciones para empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en el área bajo disputa de soberanía.
La iniciativa forma parte de las medidas anunciadas por Milei en los últimos días y busca reforzar la posición argentina frente a la explotación de recursos naturales en las islas. El Gobierno también analiza el impacto de esas medidas sobre las empresas que participan de proyectos petroleros en la zona.
El tema adquirió mayor presencia en la agenda oficial luego del discurso presidencial sobre Malvinas y de los anuncios vinculados con la actividad petrolera. La Casa Rosada sostiene que las empresas que intervengan en la explotación de recursos en las islas podrían enfrentar restricciones para operar en territorio argentino.
La reunión de Gabinete de este lunes se produce así en una semana que tendrá varios movimientos en el Congreso. El Gobierno busca avanzar con el Presupuesto 2027, el proyecto referido a Malvinas y la reforma electoral, mientras Milei mantiene reuniones con sus ministros y con los legisladores del oficialismo.