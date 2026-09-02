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Milei se presentó en un foro libertario: defendió su rumbo, celebró a Sturzenegger y apuntó a Brasil

El presidente estuvo en el encuentro “Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas” de la Fundación Libertad y Progreso.

Javier Milei este miércoles en el foro libertario de la Fundación Libertad y Progreso.Javier Milei este miércoles en el foro libertario de la Fundación Libertad y Progreso.
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La actividad oficial de Javier Milei suma una parada previa importante antes del viaje fugaz a Chile y su regreso para la cadena nacional con las Islas Malvinas como eje.

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Este miércoles desde las 18 tuvo su participación en el encuentro “Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas”. Del mismo evento participó previamente, a las 14.30, el ministro de Economía, Luis Caputo.

El foro en el que participa Milei, convocado para este martes 1 y miércoles 2 de septiembre en Buenos Aires, funciona como punto de encuentro de referentes internacionales del sector y marcará la vuelta del mandatario a las exposiciones públicas tras días de reducida actividad presencial en eventos multitudinarios.

El discurso de Milei

En el comienzo de su discurso, Javier Milei aseguró: “No vamos a parar hasta terminar de derrotar la inflación”.

“Ya somos muchos los países pintados de azul y si todo sigue así probablemente en octubre sumemos uno que ocupa mucho espacio en el continente”, insinuó en referencia a las elecciones en Brasil y su apoyo a Flávio Bolsonaro.

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El auditorio del Hotel Sheraton de Retiro acompañó su afirmación, complementada por el presidente. “Pero no se trata solo de ganar elecciones”.

Milei reconoció que la gestión no resulta fácil: “No contamos con toda la caja de herramientas, y no reniego de eso. Porque parte de las herramientas son moralmente despreciables. No vamos a violentar el derecho a la vida, la libertad, la propiedad privada”.

Federico Sturzenegger.Federico Sturzenegger.

“Hay muchas personas que, a la luz del año electoral que se viene, y lo hacen con buena intención para que se asegure la reelección, piden que flexibilicemos nuestra política monetaria y nuestra política fiscal. Nosotros no vamos a hacer eso”, continuó el hombre de La Libertad Avanza.

“No hay sustituto para las buenas políticas, a hacer lo moralmente correcto, a llevar a cabo políticas que sean justas. Lo que tenemos que hacer es mantenernos en ese rumbo y que elijan los argentinos. Qué mejor que los argentinos van a tener por primera vez un verdadero menú de opciones donde se pueden mostrar ideas y resultados. Si algo demostramos es que cada una de las cosas que prometimos las hemos cumplido”, declaró Milei.

Detalles del evento

Durante las dos jornadas también expondrán los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el canciller Pablo Quirno y el senador Agustín Monteverde, entre otros integrantes del Gabinete nacional y técnicos del ámbito económico.

Luis Caputo, ministro de Economía. Crédito: ReutersLuis Caputo, ministro de Economía. Crédito: Reuters

La Fundación Libertad y Progreso publicó: “Vientos de Cambio llega a Buenos Aires. Los días 1 y 2 de septiembre, Archbridge Institute, Libertad y Progreso y Reason se unen para debatir la visión que está redefiniendo a la región: el avance de la libertad en Argentina y las Américas”.

Desde la organización agregaron que el encuentro será “dos días, una conversación clave para entender hacia dónde va el continente”.

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