Datos que preocupan

Joaquín Blanco: "La propuesta de Milei y Caputo está agotada"

Los datos surgen de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación. En la provincia hay 2 mil empresas menos que en diciembre de 2023. “La economía entró definitivamente en una etapa recesiva. El país que propone Milei destruye pymes y precariza trabajadores”, dijo el diputado provincial.