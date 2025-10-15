Nueva Ley

Blanco y una nueva ley de biocombustibles: "Le pedimos al senado que no frene el desarrollo en el interior del país"

El diputado provincial del socialismo, Joaquín Blanco, se expresó a favor del debate por una nueva norma que permita elevar el corte obligatorio de gasoil y bioetanol. “El sector atraviesa un momento crítico produciendo a pérdida desde hace más de un año y es necesario avanzar hacia un esquema superador”, destacó. Hoy hay una reunión clave en el Senado Nacional.