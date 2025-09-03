José Goity: “El conocimiento es un motor de competitividad y mejora permanente”
El ministro de Educación participó de un panel en el foro desarrollado en Rosario, donde compartió espacio con destacadas figuras del ámbito académico. En su intervención, el funcionario resaltó el rol fundamental de las universidades en la innovación, la inclusión digital y el desarrollo productivo de la provincia.
Goity durante el panel “Educación: eje de competitividad internacional en la era de la transformación digital”.
El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, afirmó que "el conocimiento es un motor de competitividad y mejora permanente". Lo hizo durante su participación en el panel “Educación: eje de competitividad internacional en la era de la transformación digital”, que se desarrolló en el Santa Fe Business Forum una mesa que reunió a referentes del ámbito académico y científico.
Un encuentro clave sobre el futuro de la educación y el sector productivo
En el panel, estuvieron acompañando al ministro de Educación de la Provincia, el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci; la decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Liliana Dillon; el decano de la Facultad Regional Santa Fe de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Eduardo Donnet; y la secretaria de Investigación y Transferencia Tecnológica de la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf), Andrea Minetti.
Goity compartió el panel con destacadas figuras del ámbito académico.
La mesa de debate buscó explorar el papel de la educación como motor de competitividad y la relación entre el sector universitario y el productivo, además de abordar temas como la inclusión digital y la equidad educativa.
El compromiso del sistema universitario santafesino
Goity destacó que el foro es una muestra del potencial del sistema universitario para aportar a la competitividad. El ministro explicó que la competitividad es un proceso de mejora constante que se apoya en tres pilares: el trabajo sostenido, la colaboración y la tradición. "Santa Fe y sus universidades cuentan con esas características", aseguró.
Por su parte, el rector Bartolacci subrayó la "densidad científico-académica" de la provincia, que sumada a las necesidades del sector productivo, tiene una "potencialidad infinita", poniendo como ejemplo el desarrollo de la biotecnología.
El panel buscó explorar el papel de la educación como motor de competitividad.
La sinergia entre academia, empresas y estado
La decana Dillon celebró la inclusión del tema educativo en el Business Forum, defendiendo la interacción entre la academia y los sectores público y privado como una forma de "potenciarse mutuamente". El decano Donnet se refirió a la trayectoria de las facultades regionales de la UTN y estructuró su presentación en los ejes de energía, digitalización, e innovación y mercado global.
Finalmente, Andrea Minetti de la UNRaf resaltó el rol de esta universidad joven en el entramado productivo de Rafaela, una ciudad con un gran número de pymes y emprendedores. Mencionó la creación del centro de investigación aplicada UNRaf Tec, que brinda servicios tecnológicos respondiendo a necesidades concretas de la región.
