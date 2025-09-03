Santa Fe Business Forum

José Goity: “El conocimiento es un motor de competitividad y mejora permanente”

El ministro de Educación participó de un panel en el foro desarrollado en Rosario, donde compartió espacio con destacadas figuras del ámbito académico. En su intervención, el funcionario resaltó el rol fundamental de las universidades en la innovación, la inclusión digital y el desarrollo productivo de la provincia.