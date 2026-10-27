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Recurso judicial

Espert apeló su procesamiento por presunto lavado de dinero

La defensa del exdiputado presentó un escrito en San Isidro. La resolución cuestionada incluyó un embargo de $1.000 millones y la prohibición de salir del país.

José Luis Espert apeló el procesamiento mediante una presentación ante la Justicia de San Isidro.José Luis Espert apeló el procesamiento mediante una presentación ante la Justicia de San Isidro.
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José Luis Espert apeló este martes el procesamiento en la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Su defensa presentó un escrito ante la Justicia Federal de San Isidro, según confirmó la agencia Noticias Argentinas. No se difundieron los fundamentos del recurso.

El juez Lino Mirabelli había dispuesto su procesamiento, un embargo de $1.000 millones y la prohibición de salir del país. El expediente analiza una transferencia de US$200.000 vinculada con Federico “Fred” Machado.

El juez Lino Mirabelli dispuso un embargo de $1.000 millones y le prohibió abandonar la Argentina.El juez Lino Mirabelli dispuso un embargo de $1.000 millones y le prohibió abandonar la Argentina.

Los fondos investigados

Espert sostuvo que el pago correspondía a una consultoría para una explotación minera en Guatemala. La fiscalía cuestionó la efectiva prestación de esos servicios y busca determinar si hubo una contraprestación real.

La investigación también examinó movimientos patrimoniales, compras de vehículos y documentación de Varianza SA, una sociedad relacionada con el exlegislador. Esas actuaciones forman parte de la reconstrucción del recorrido de los fondos.

Federico "Fred" Machado. La causa analiza una transferencia de US$200.000 vinculada con el empresario Federico Machado.

Los planteos anteriores

La apelación se suma a otros recursos de la defensa. El 20 de octubre, la Cámara Federal de San Martín había rechazado pedidos de nulidad y un planteo para apartar al fiscal Fernando Domínguez.

En un descargo previo, Espert defendió la validez del contrato y sostuvo que la documentación respaldaba su explicación. La presentación de este martes cuestiona el procesamiento dispuesto posteriormente por Mirabelli.

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