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A días de la competencia internacional

Los juegos de Perotti

El exgobernador y actual diputado provincial destacó el trabajo realizado durante su gestión para que Santa Fe fuera sede de los Juegos Suramericanos 2026.

Omar Perotti recordó las gestiones iniciadas durante su gobierno para que Santa Fe fuera sede de los Juegos Suramericanos 2026.Omar Perotti recordó las gestiones iniciadas durante su gobierno para que Santa Fe fuera sede de los Juegos Suramericanos 2026.
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"Los Juegos Suramericanos 2026 son parte de un camino que Santa Fe viene construyendo hace años" destacó esta semana el ex gobernador y hoy diputado provincial Omar Perotti.

En el medio de los preparativos finales y a menos de 30 días del inicio, el rafaelino recordó que durante su gestión y después de los Juegos Suramericanos de la Juventud en Rosario 2022, "asumimos un desafío inédito: presentar a nuestra provincia para organizar los Juegos de Mayores con tres sedes, Rosario, Santa Fe y Rafaela". En ese entonces lo hizo acompañado por los intendentes Pablo Javkin, Emilio Jatón y Luis Castellanos.

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"Hubo que sostener compromisos, gestionar, presentar proyectos y demostrar que era posible. Hoy las obras avanzan y esa continuidad es una buena noticia. El deporte necesita inversión, infraestructura y políticas que trasciendan una gestión. Para que más jóvenes participen, para seguir formando deportistas y para que Santa Fe pueda recibir cada vez más competencias internacionales" remató en redes Perotti.

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