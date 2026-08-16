"Los Juegos Suramericanos 2026 son parte de un camino que Santa Fe viene construyendo hace años" destacó esta semana el ex gobernador y hoy diputado provincial Omar Perotti.
Los juegos de Perotti
El exgobernador y actual diputado provincial destacó el trabajo realizado durante su gestión para que Santa Fe fuera sede de los Juegos Suramericanos 2026.
En el medio de los preparativos finales y a menos de 30 días del inicio, el rafaelino recordó que durante su gestión y después de los Juegos Suramericanos de la Juventud en Rosario 2022, "asumimos un desafío inédito: presentar a nuestra provincia para organizar los Juegos de Mayores con tres sedes, Rosario, Santa Fe y Rafaela". En ese entonces lo hizo acompañado por los intendentes Pablo Javkin, Emilio Jatón y Luis Castellanos.
"Hubo que sostener compromisos, gestionar, presentar proyectos y demostrar que era posible. Hoy las obras avanzan y esa continuidad es una buena noticia. El deporte necesita inversión, infraestructura y políticas que trasciendan una gestión. Para que más jóvenes participen, para seguir formando deportistas y para que Santa Fe pueda recibir cada vez más competencias internacionales" remató en redes Perotti.