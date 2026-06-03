El gobierno nacional asegura que, tras el nuevo revés del fondo Burford en la Cámara de Apelaciones de Nueva York, el litigio por YPF en Estados Unidos ingresó en una instancia decisiva y el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, manifestó optimismo sobre una posible victoria definitiva.
El Gobierno asegura la victoria definitiva en el juicio por YPF en EE.UU.
La Cámara de Apelaciones de Nueva York rechazó el pedido de reconsideración del fondo Burford tras el fallo favorable a la Argentina. El procurador Sebastián Amerio se mostró optimista y dijo que la causa ingresó en una instancia decisiva.
La decisión del tribunal rechazó el pedido de que todos los jueces revisaran la sentencia dictada por un panel de tres magistrados; ese rechazo dejó a Burford con un recurso final ante la Corte Suprema de Estados Unidos, que tiene 90 días para solicitar revisión, según la Procuración.
El procurador del Tesoro calificó el fallo como muy importante y señaló que, tras el nuevo revés del fondo, cada vez son menores las posibilidades de que Burford revierta la decisión original, por lo que el Gobierno asegura que la entrada del caso en esta instancia es un avance hacia la victoria definitiva.
Amerio indicó que Burford podrá intentar la Corte Suprema y que además iniciará un arbitraje ante el CIADI; sobre ese camino explicó que se trata de un nuevo procedimiento con distintas reglas y que, pese al optimismo del Gobierno, habrá que ser cautelosos en la defensa del Estado.
El tribunal rechazó la reconsideración y la causa avanzó hacia la instancia final
La Cámara de Apelaciones de Nueva York rechazó el pedido del fondo Burford y sus beneficiarios para que la totalidad de los jueces revisaran la sentencia que anuló la condena por US$16.000 millones relacionada con la expropiación de YPF.
La Procuración del Tesoro difundió un comunicado que afirmó que la decisión constituye un nuevo respaldo a la solidez jurídica de la posición sostenida por la República Argentina durante el proceso de apelación y reafirma el fallo favorable obtenido por el país.
Amerio explicó que, tras este nuevo revés del fondo, a Burford solo le queda intentar la Corte Suprema de Estados Unidos y dijo que las probabilidades de éxito en esa instancia son mínimas, mientras el Gobierno asegura que la entrada a una etapa decisiva posiciona mejor la defensa.
Qué implica el camino por la Corte y el arbitraje en el CIADI
Desde la sentencia de segunda instancia y tras el nuevo revés del fondo, Burford admitió en sus resultados trimestrales que la probabilidad de obtener más recursos en los tribunales estadounidenses es baja y dijo que buscará trasladar el reclamo al CIADI.
El CIADI es el tribunal del Banco Mundial que interviene en litigios entre el Estado y inversores extranjeros; las presentaciones ante ese tribunal se apoyan en tratados bilaterales de inversión que la Argentina suscribió en la década del 90.
En el pasado ese tribunal concentró la mayoría de los casos contra Argentina: hasta el año pasado el país perdió el 86% de las demandas arbitrales y acumula laudos en contra por US$10.046 millones, un antecedente que el Gobierno asegura que tendrá en cuenta al afrontar el nuevo arbitraje.
En lo institucional, la decisión y el optimismo del procurador se reflejaron en reacciones públicas: el titular de YPF y funcionarios celebraron el resultado, y la Procuración dijo que la resolución representa un hito para la defensa de los intereses del Estado.