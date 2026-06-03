"A un paso"

El Gobierno asegura la victoria definitiva en el juicio por YPF en EE.UU.

La Cámara de Apelaciones de Nueva York rechazó el pedido de reconsideración del fondo Burford tras el fallo favorable a la Argentina. El procurador Sebastián Amerio se mostró optimista y dijo que la causa ingresó en una instancia decisiva.