La muerte de Julio Federik provocó una inmediata reacción en distintos sectores políticos, judiciales y académicos de Entre Ríos. El reconocido abogado penalista falleció este martes a los 76 años y dejó detrás una trayectoria que excedió ampliamente los tribunales para convertirse en una referencia intelectual y cultural de la provincia.
Murió Julio Federik, el jurista que dejó huella en la política, la Justicia y la cultura
El abogado penalista falleció a los 76 años y generó una fuerte conmoción en Entre Ríos. Su trayectoria atravesó el Derecho, la docencia, la literatura y la reforma constitucional de 2008. La Cámara de Diputados lo homenajeó y dirigentes de distintos espacios políticos destacaron su legado institucional y humano.
Uno de los primeros en expresar públicamente sus condolencias fue el gobernador Rogelio Frigerio, quien destacó la dimensión humana y profesional del jurista. No fue casual. Federik había logrado construir una carrera respetada transversalmente por distintos sectores políticos y sociales, con una influencia que alcanzó tanto al ámbito judicial como al pensamiento institucional y cultural entrerriano.
Abogado, convencional constituyente, docente universitario, escritor y deportista, Federik se convirtió con el paso de los años en una figura central de la vida pública provincial. Su nombre quedó asociado especialmente al Derecho Penal, aunque también a la defensa permanente del diálogo democrático y al fortalecimiento de las instituciones republicanas.
Un jurista con influencia en las causas más resonantes
Nacido el 17 de junio de 1949, Federik realizó sus estudios en la Escuela Normal y posteriormente en el Colegio La Salle. Más tarde se graduó en Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, donde además ejerció como docente.
Especializado en Derecho Penal, intervino en algunas de las investigaciones más conmocionantes del país. Entre ellas, asumió la representación legal de la familia de Fernanda Aguirre, la adolescente desaparecida en San Benito en 2004, y también tuvo participación en el expediente relacionado con el atentado contra la Atentado a la AMIA.
Su prestigio profesional fue creciendo con los años y terminó consolidándose como uno de los grandes referentes doctrinarios del país. En Entre Ríos, además, fue reconocido especialmente por haber sido uno de los redactores del Código Procesal Penal provincial, una de las reformas judiciales más importantes de las últimas décadas.
Federik también tuvo una participación destacada como convencional constituyente durante la reforma constitucional entrerriana de 2008, un proceso que él mismo consideraba un ejemplo de construcción democrática basada en el diálogo político y el respeto institucional.
La política, la literatura y la defensa de la República
Quienes lo conocieron aseguran que Federik nunca limitó su mirada al universo jurídico. Su personalidad inquieta y reflexiva lo llevó también a la literatura, la poesía y el análisis político.
Escribió novelas, cuentos y sonetos. Una de sus obras más conocidas, “Crímenes y fachadas”, construyó relatos ambientados en Paraná donde se mezclaban el género policial, la política local y los conflictos humanos más profundos.
En febrero pasado, la Secretaría de Cultura provincial publicó “Entre ríos y la vida”, un volumen que reunió parte de su producción poética y que pasó a integrar la colección Homenajes del catálogo oficial.
En una de sus últimas entrevistas públicas, publicada meses atrás, Federik volvió a insistir sobre un tema que lo atravesó durante toda su vida: la necesidad del diálogo como condición indispensable para sostener la República.
“El fanatismo es una cerrazón total al pensamiento ajeno”, advertía entonces al analizar el clima político y social contemporáneo. Para él, el deterioro de la conversación democrática podía terminar debilitando tanto al sistema institucional como a la propia Justicia.
El homenaje de la Cámara de Diputados
Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, la Cámara de Diputados de Entre Ríos realizó un homenaje institucional en el recinto. Allí se proyectó un video que repasó distintos momentos de su vida y de su carrera, con referencias a su labor académica, jurídica y cultural.
Los diputados Carola Laner, Fabián Rogel y Enrique Cresto coincidieron en destacar que Federik será recordado por “prestigiar la conciencia pública” y por representar un ejemplo de “ética, inteligencia y vocación pública”.
Las expresiones atravesaron distintos bloques políticos y dejaron en evidencia el respeto transversal que el jurista había construido a lo largo de décadas de trabajo profesional y compromiso institucional.
En junio de 2018 había sido declarado Ciudadano Ilustre de Paraná, mientras que en marzo pasado la Legislatura provincial aprobó por unanimidad un reconocimiento a su trayectoria personal y profesional.
Un legado que trasciende generaciones
Además de su rol como jurista y escritor, Federik también cultivó la esgrima, disciplina en la que fue reconocido por su constancia y compromiso deportivo. Esa multiplicidad de intereses ayudó a moldear una figura profundamente humanista que dejó huella en distintas generaciones de abogados, jueces, fiscales, estudiantes y dirigentes políticos.
En tiempos atravesados por la polarización y los enfrentamientos permanentes, su insistencia en la escucha, la memoria y el respeto institucional aparece hoy como una de las principales marcas de su legado.
Su muerte enluta a Entre Ríos, pero también reabre la dimensión de una figura que hizo del pensamiento crítico, la ética pública y el diálogo democrático una forma de vida.