Adiós a un referente entrerriano

Murió Julio Federik, el jurista que dejó huella en la política, la Justicia y la cultura

El abogado penalista falleció a los 76 años y generó una fuerte conmoción en Entre Ríos. Su trayectoria atravesó el Derecho, la docencia, la literatura y la reforma constitucional de 2008. La Cámara de Diputados lo homenajeó y dirigentes de distintos espacios políticos destacaron su legado institucional y humano.