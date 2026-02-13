El PJ quiere discutir Ley de Municipios con la nueva norma sobre coparticipación

"No hay gobernabilidad sin recursos", repiten diputados justicialistas de los diferentes sectores internos que empezaron las reuniones con intendentes y los actuales presidentes comunales.
Omar Perotti, Marcos Corach, Celia Arena, Lucila De Ponti y Miguel Rabbia estuvieron un largo encuentro el martes con referentes de las diferentes zonas de la provincia. Ese día, los senadores justicialistas ingresaron un proyecto propio de ley de Municipios para ponerlo a consideración de los intendentes.
Festram pasó por Legislatura y mantuvo un encuentro con senadores del PJ y un grupo de intendentes también tuvo audiencia el jueves en el bloque de senadores. "Entre Ríos y Córdoba coparticipan mucho más que el 13% que distribuye Santa Fe" dijo uno de los diputados justicialistas tras las reuniones. La nueva ley de coparticipación debe aprobarse en el plazo de dos años, dice una de las cláusulas transitorias.
Para el justicialismo, es imprescindible discutir ambos temas en simultáneo y se lo hicieron saber a funcionarios de la Casa Gris.
Entre legisladores e intendentes se acordó empezar reuniones departamentales para analizar los alcances de la ley de Municipios y generar propuestas alternativas. "En todos los casos se hace hincapié en que las mayores atribuciones que tendrán los municipios necesitan más recursos", se insiste.
Este jueves, en la ciudad de Coronda, se hizo el encuentro de los referentes departamentales de Vamos en el marco del debate legislativo por la Ley de Municipios y plantearon la estrategia territorial para el 2026. "Primero hay que discutir la coparticipación, para que después se debata qué gobiernos locales merecen los santafesinos", explicaron.
Tras la sanción de la nueva Constitución, una de las leyes que debe ser sancionada en la Legislatura provincial es la de Municipios. Los integrantes del espacio que reúne a intendentes peronistas, afirmaron: "La mirada debe ser integral, no se puede imponer la forma de gobierno de los municipios, sin discutir las partidas económicas". Además, agregaron, "Sin recursos no hay municipalismo, no hay gobiernos locales eficientes ni soluciones para los vecinos".
Del mismo modo, se avanzó en la conformación de una estrategia política para el 2026. El espacio Vamos continúa la tarea de buscar consolidarse como un actor preponderante dentro del Partido Justicialista con presencia en los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe.