En la semana del cambio de autoridades en la Unión Cívica Radical de Santa Fe se produjo la llegada de dos mujeres al frente de la Juventud Radical y con una agenda para sumar jóvenes al espacio.
Sanjavierina al frente de la JR
La Juventud Radical de Santa Fe renovó sus autoridades con la llegada de dos dirigentes jóvenes al frente del Comité y del Congreso Provincial. La nueva conducción buscará ampliar la participación partidaria y poner en agenda temas vinculados a salud mental, inteligencia artificial, educación financiera y empleo joven.
Elizabeth Beckley, oriunda de San Javier asumió la presidencia del Comité Provincial y Eugenia Carnevale Taverna del Congreso Provincial. La nueva etapa buscará ampliar la participación juvenil y trabajar sobre salud mental, educación financiera, inteligencia artificial y futuro laboral.
La nueva presidenta del Comité Provincial tiene 30 años y proviene del norte del departamento San Javier. Es un perfil conocido dentro del radicalismo santafesino por su rol territorial y por desempeñarse como apoderada de listas en distintos procesos electorales. Inició su trayectoria militante en Franja Morada y consolidó su participación partidaria dentro del grupo NEO, espacio liderado por Maximiliano Pullaro.
Carnevale Taverna, en tanto, de 28 años es oriunda de la ciudad de Santa Fe, egresada de la Universidad Nacional del Litoral y pertenece al MAR. Su recorrido político comenzó durante la escuela secundaria, impulsando un proyecto socioeducativo vinculado a la resolución pacífica de conflictos y la visibilización del bullying. Luego, durante su paso por la UNL, continuó participando en proyectos institucionales, académicos y de extensión universitaria.
Durante el acto de cambio de autoridades de la JR estuvo el presidente del comité nacional partidario, Leonel Chiarella; Piera Fernández (secretaria general del comité nacional); Nahuel Breglia presidente de la JR Nacional y por supuesto, el anfitrión, Felipe Michlig.