Renovación en la UCR

Sanjavierina al frente de la JR

La Juventud Radical de Santa Fe renovó sus autoridades con la llegada de dos dirigentes jóvenes al frente del Comité y del Congreso Provincial. La nueva conducción buscará ampliar la participación partidaria y poner en agenda temas vinculados a salud mental, inteligencia artificial, educación financiera y empleo joven.