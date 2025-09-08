#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
“Están en juego cosas importantes”

Kicillof le pidió una reunión a Milei tras las elecciones

Kicillof señaló que pese al triunfo peronista en las elecciones “ahora no cambió todo, sigue gobernando Milei y necesitamos que cambie el rumbo”. "Tiene que haber consenso", insistió.

Para Kicillof, el gobierno está en términos de una situación grave”. Reuters.
 21:31
Por: 

Tras el triunfo en las elecciones, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, insistió en la necesidad de que el presidente Javier Milei “levante el teléfono” para coordinar con él una reunión entre ambos.

“Ayer le hice varios pedidos a Milei, sin reciprocidad porque no ha parado de insultarme. Le pedí que el día de hoy levante el teléfono y tengamos una reunión. Hasta ahora no pasó nada”, lamentó.

Governor of Buenos Aires Province Axel Kicillof leaves the Partido Justicialista (Justicialista Party) national building, ahead of a decision by Argentina's Supreme Court on the guilty verdict of Argentina's former President Cristina Fernandez de Kirchner for defrauding the state, in Buenos Aires, Argentina, June 10, 2025. REUTERS/Tomas Cuesta"Tiene que haber consenso", dijo Kicillof. Reuters.

“Es por el bien de la situación en general… Imaginate que no es que me muero de ganas pero tengo una responsabilidad como gobernador de la provincia más grande en términos de población, y viendo que el gobierno está en términos de una situación grave”, agregó.

En ese sentido, Kicillof le reclamó a Milei que se ponga “a disposición de una conversación” en función de “ver cómo hacemos para que no se pierdan más puestos de trabajo”.

"Es importante porque están en juego tantas cosas tan importantes, no es joda”, acotó.

Críticas al rumbo económico del gobierno

En declaraciones radiales, el mandatario de la provincia de Buenos Aires le reclamó al jefe de Estado que “cambie el rumbo” ya que “sus políticas están haciendo sufrir a toda la gente”.

Kicillof señaló que pese al triunfo peronista en las elecciones “ahora no cambió todo, sigue gobernando Milei y necesitamos que cambie el rumbo”.

FILE PHOTO: Argentina's President Javier Milei delivers a speech after Argentina's opposition Peronist party triumphed in the legislative elections in the province of Buenos Aires, leaving President Milei's ruling party in a distant second place, as per a provisional official tally, at La Libertad Avanza party headquarters, in La Plata, Buenos Aires province, Argentina, September 7, 2025. REUTERS/Tomas Cuesta/File PhotoJavier Milei habló desde el búnker de LLA al cierre de los comicios este domingo en Buenos Aires.

"Tiene esa responsabilidad, cuidar a la gente, a los jubilados, a los laburantes. Lo dice la Constitución, y lo está incumpliendo. No puede gobernar por vetos y por decretos, tiene que haber consenso, no puede hacer lo que se le cante”, apuntó.

Sobre el pésimo resultado electoral que el oficialismo consiguió el domingo, el ex ministro de Economía analizó que se trató de la “historia de un desastre anunciado”.

“Este último episodio viene a abonar algo que se viene sedimentando hace tiempo con la criptoestafa, venta de cargos, coimas, los sobreprecios en el PAMI. Son hechos que el Gobierno no logra explicar ni eludir y que le pegan al centro del triángulo de poder", dijo

"Dicen que vinieron a achicar la estructura del Estado, cerrar ministerios… Es un Gobierno inestable y en permanente descomposición, donde el poder está concentrado", evaluó.

En tanto, Kicillof señaló que no recibió un llamado de Milei para felicitarlo por el resultado electoral, pero sí del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Kicillof evitó confirmar aspiraciones presidenciales

Por otra parte, evitó dar pistas acerca de si buscará ser candidato presidencial dentro de dos años: “Falta mucho para el 2027, ahora tenemos octubre. Gobernar es una tarea muy difícil con Milei de presidente, aseguró.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Elecciones 2025
Buenos Aires
Axel Kicillof
Javier Milei
Guillermo Francos
PAMI

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro