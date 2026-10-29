Cumbre en CABA

Kicillof reunió al peronismo santafesino de cara a 2027 y afina su desembarco provincial

Con la meta de construir una alternativa federal y desembarcar con fuerza en la provincia de cara a las elecciones presidenciales de 2027, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó una cumbre estratégica con una amplia representación de dirigentes políticos, sociales y sindicales de Santa Fe.