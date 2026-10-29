La reunión, celebrada en las oficinas del Grupo Provincia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sirvió para delinear un gran acto en territorio santafesino antes de fin de año, cimentado en un amplio respaldo territorial.
Kicillof reunió al peronismo santafesino de cara a 2027 y afina su desembarco provincial
Con la meta de construir una alternativa federal y desembarcar con fuerza en la provincia de cara a las elecciones presidenciales de 2027, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó una cumbre estratégica con una amplia representación de dirigentes políticos, sociales y sindicales de Santa Fe.
La delegación provincial marcó un fuerte protagonismo desde el primer momento del encuentro. Kicillof recibió un contundente apoyo de intendentes del peronismo santafesino, destacándose las presencias de Enrique Vallejos (Reconquista), Pablo Corsalini (Pérez), Roly Santacrocce (Funes), Miguel Vázquez (Carcarañá), Daniel Cinalli (Capitán Bermúdez), Adrián Maglia (Granadero Baigorria) y Carlos de Grandis (Puerto General San Martín).
A ellos se sumó el acompañamiento de los jefes comunales Rubén Cuello (Calchaquí), Marcelo Andreychuk (San Cristóbal), Jorge Berti (Villa Constitución), Mariano Cominelli (Fray Luis Beltrán), Horacio Compagnucci (Las Parejas), Juan Manuel Mena (Vera y Pintado), Nicolás Ramírez (Villa Gobernador Gálvez) y Horacio Córdoba Ríos (Coronel Arnold).
El armado legislativo y territorial también dijo presente con la participación de figuras clave como los concejales rosarinos Juan Monteverde, Norma López y Fernanda Gigliani, junto a Tati Restagno (Santa Fe) y Rodrigo Alvizo (Santo Tomé). Además, aportaron su visión estratégica los diputados Lucila De Ponti y Eduardo Toniolli (Movimiento Evita), la diputada nacional Caren Tepp, y los legisladores mandato cumplido Leandro "Kiko" Busatto y Danilo Capitani.
En esta misma línea, la mesa destacó el rol de cuadros jóvenes con experiencias de gestión en la región, como Julia Irigoitia, concejal mandato cumplido y ex Directora Provincial de Inclusión Socioproductiva de Santa Fe, y Matías Giorgetti, referente de Futuro Federal y ex Subsecretario de Infraestructura Rural provincial.
El respaldo a este proyecto nacional se extendió al movimiento obrero, sumando a representantes de las principales centrales. Participaron referentes de la CGT y la CTA, entre ellos Martín Lucero (Sadop/CGT Rosario), Carlos Borgna (Municipales), Claudio Girardi (La Bancaria), José Testoni (CTA), Sonia Alesso (CTERA) y Andrea Paz (CGT Regional Obligado).
Esta amplia convocatoria fue completada por una veintena de presidentes comunales de distintas regiones (como Leo Bagnasco, Fabián Ballori, Joan Stramessi, Walter Czelada, Adrián Constantin, Facundo Stizza, Rodolfo Stangoni, Andrés Calvo, Luis Castellano, Blas García, Federico Martello, Lisandro Travieso y José "Coco" Giry), además de ex mandatarios, dirigentes sociales y universitarios como María José Ramos, Hugo Ríos, David Priolo, Eliana Ramos, Pablo Garello y Pedro Ferrazini.
Finalmente, como anfitriones y articuladores del espacio bonaerense, acompañaron al gobernador Kicillof el núcleo duro de su mesa política y de gestión.
Formaron parte del cónclave el ministro de Gobierno, Carlos "Carli" Bianco; el ministro de Seguridad, Javier Alonso; el titular de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Trabajo, Walter Correa; y el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.