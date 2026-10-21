El diputado nacional por Santa Fe, Diego Giuliano, fue distinguido con el Premio Comunas en reconocimiento a su labor legislativa y su aporte al debate sobre la autonomía municipal durante la reforma de la Constitución de Santa Fe de 2025.
Diego Giuliano fue distinguido por su aporte a la autonomía municipal en la Constitución de Santa Fe
Entre los motivos de la distinción al diputado nacional se destacan su defensa del federalismo, el fortalecimiento de las instituciones locales vinculados con la integración y el desarrollo territorial.
Entre los motivos de la distinción se destacan su defensa del federalismo, el fortalecimiento de las instituciones locales y una concepción de la autonomía municipal vinculada con la integración y el desarrollo territorial.
En su análisis sobre los alcances de la reforma constitucional, Giuliano sostuvo que la autonomía debía garantizarse con una perspectiva amplia, que contemplara las necesidades y capacidades de los gobiernos locales, más allá de su dimensión demográfica.
“Sostuvimos que las autonomías debían ser de alcance generalizado, no como privilegio demográfico, sino como competencia institucional, especialmente para permitir que todos los municipios, incluso los de menor escala, pudieran decidir libremente la conformación de regiones intermunicipales, áreas metropolitanas y otros esquemas de cooperación horizontal”, señaló el legislador.
En esa línea, agregó: “En otras palabras, la amplitud autonómica debía ser una condición de base para garantizar la gobernanza regional, la planificación estratégica y la integración territorial”.
Giuliano también se refirió al consenso alcanzado en la reforma respecto del reconocimiento constitucional de la autonomía plena a partir de los 10.000 habitantes.
“Esa cifra no es arbitraria; es lo que desde la Constitución provincial de 1962 delimita la condición de ciudad frente al régimen de comunas. Con ello, la reforma del 2025 actualizó el concepto histórico de ciudad y consolidó un modelo más equilibrado de lo que amplió el acceso a las autonomías y evitó los sesgos restrictivos de los proyectos iniciales”, explicó.
Sobre los cambios en la organización institucional de los gobiernos locales, el diputado afirmó: “De esta manera, la reforma del 2025 no solo redefinió el alcance de la autonomía municipal, también reordenó la manera integral del régimen local. En primer lugar, desaparece la categoría de comuna y quedan todas las entidades locales bajo la figura de municipio. Esta unificación elimina una distinción histórica que había cristalizado desigualdades en capacidades institucionales, presupuestarias y de representación política”.
La distinción también reconoce la iniciativa de Giuliano en la promoción de proyectos vinculados con el federalismo productivo y la defensa de los intereses de las provincias. Entre ellos se encuentra la creación del Fondo Federal del Transporte Automotor de Pasajeros (FOFETRA), destinado a sostener el transporte público de pasajeros en el interior del país.
Asimismo, se destaca su impulso al Régimen de Transparencia Algorítmica de Precios en plataformas de comercio electrónico, orientado a fortalecer la defensa de los consumidores frente a posibles prácticas especulativas en los entornos digitales, y su labor legislativa en defensa del sistema ferroviario y de la logística nacional como herramientas para el desarrollo.
La distinción incluye, además, su compromiso con la defensa de la democracia frente a los discursos de odio y una agenda legislativa que, desde distintas áreas, busca fortalecer el federalismo y promover un desarrollo más equilibrado del territorio nacional.
Con este reconocimiento, el Premio Comunas pone en valor la participación de Giuliano en el debate sobre la nueva organización institucional de Santa Fe y su planteo de que la autonomía municipal no debe entenderse únicamente como una atribución administrativa, sino también como una herramienta para ampliar las capacidades de decisión de los gobiernos locales, favorecer la cooperación entre comunidades y contribuir a la planificación estratégica de la provincia.