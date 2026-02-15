No siempre es Carnaval

La fecha de apertura de las sesiones ordinarias de Legislatura por la nueva Constitución pasó a ser el 15 de febrero y en este primer año, el almanaque determinó que sea domingo y de Carnaval, víspera de feriado doble.
El tema motivó algunas quejas de legisladores por haber perdido un fin de semana largo y por ende algún reproche familiar. No obstante, desde el Poder Ejecutivo se aclaró que por la próxima década, el 15 de febrero no coincidirá con la fiesta del Carnaval, para alivio de aquellos turistas de fin de semana largo.
Fijar el 15 de febrero como inicio de sesiones fue motivo de distintos análisis dentro de la Convención Reformadora que terminó su tarea en septiembre pasado. Hasta esa fecha, era el 1 de Mayo el inicio del período Ordinario con discurso del gobernador incluido ante la Asamblea Legislativa.
Los convencionales no quisieron hacer coincidir la fecha con el 1 de marzo establecido por la Constitución Nacional reformada en Santa Fe en 1994. Generalmente los gobernadores son invitados al Congreso para escuchar el discurso del presidente y se evitó hacer coincidir la fecha. Además, la coincidencia genera ruido mediático que también se quiso evitar.
En el ámbito de Unidos, durante la Convención se propusieron dos fechas: 3 de febrero y 27 de febrero. La primera recordando el triunfo de Urquiza sobre Rosas (1852) y la segunda la fecha del primer izamiento de la Bandera en Rosario (1812). Finalmente, la decisión fue fijar el 15, equidistante entre ambas propuestas y sin coincidir con el 1 de marzo.
Este domingo será el primer uso del 15 de febrero como fecha de inicio del tiempo ordinario de la Legislatura donde las cámaras definen la agenda de trabajo. En Extraordinarias, es el Ejecutivo el encargado de habilitar los temas a tratar.
La Constitución santafesina de 1856 fue la primera en fijar fecha para el tiempo ordinario de la Legislatura santafesina que en ese entonces era una sola Cámara, de Representantes o de Diputados y donde no existía la figura del vicegobernador. Así la primera fecha fue del 1 de mayo al 31 de octubre. La Constitución de 1863 redujo el tiempo ordinario desde el 1 de mayo al 31 de agosto.
Ya en 1872, la nueva Constitución determinó que la provincia tenía gobernador y vice, pero además dos cámaras legislativas, naciendo así el Senado con representación de los departamentos de entonces. La fecha legislativa fue desde el 1 de abril al 31 de agosto. La fecha se conservó en las cartas constitucionales de 1883 y 1890.
En cambio la Constitución de 1900 lo redujo del 1 de abril al 30 de junio de cada año. Esa fecha se mantuvo en la Constitución de 1907. La efímera Constitución de 1921 fijó los términos entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre. La siguiente reforma, la de 1949, mantuvo esos extremos.
Finalmente, en 1962, los constituyentes fijaron el inicio el 1 de mayo y el final el 31 de octubre con posibilidades de que las Cámaras prorroguen su tiempo ordinario hasta el 30 de noviembre, lo que siempre ocurrió entre 1984 y el año pasado.
La fecha de febrero determinada por la Constitución derivó en la obligatoriedad de cambios en los reglamentos de ambas cámaras para fijar nuevas fechas de sesiones preparatorias para la elección de autoridades. Así ambas cámaras, en forma provisoria, la determinaron para el 12 de febrero.
En Diputados, el reglamento fue cambiado a medias y quedan aún pendientes varios temas para adaptar el funcionamiento de la Cámara a la nueva Constitución