Prevención en el deporte

Ley Joaquín: qué medidas de seguridad deberán cumplir los clubes y las escuelas

El Senado convirtió en ley la iniciativa que busca evitar accidentes en espacios deportivos y recreativos. Alcanza a instituciones públicas y privadas, plazas y lugares de juego, y establece condiciones de instalación, sujeción, mantenimiento y control de los equipamientos.