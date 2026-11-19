El Senado nacional fue convocado este jueves a una nueva sesión ordinaria, una de las últimas de este período, para tratar, entre otros temas, el Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, que emula el esquema de beneficios establecidos en la Ley 27.793, pero elimina su carácter de emergencia y transitoriedad.
Expectativa por la sesión del Senado que tiene la Ley de Discapacidad en agenda
El temario incluye la Inviolabilidad de la Propiedad Privada con la restitución de la Ley de Tierras Rurales, otro de los temas que despertó polémica a lo largo del año. Habrá un proyecto dedicado a Raúl Alfonsín que cumpliría 100 años en marzo de 2027.
Como se recordará, un amplio sector de la oposición pedía la prórroga de esa emergencia, que vence el 31 de diciembre, por un año más. Luego de numerosos reclamos, movilizaciones y negociaciones, se llegó al texto que tuvo amplio consenso en Diputados y ahora será puesto a consideración en el recinto de la Cámara alta.
El proyecto ratifica la compatibilidad de la Pensión no Contributiva por Discapacidad con el empleo formal y la coexistencia de esa mensualidad con otros programas sociales como la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad.
Además, garantiza la continuidad del programa de prestaciones médicas Incluir Salud, o la denominación que adopte en el futuro. También incorpora la asignación de las partidas presupuestarias correspondientes y habilita la utilización de recursos previstos en la Jurisdicción 91 del proyecto de Presupuesto 2027.
La norma establece la obligación del Poder Ejecutivo de garantizar la participación del Consejo Federal de Discapacidad (CoFeDis) en el diseño de futuras políticas públicas e incorpora un mecanismo de notificación fehaciente ante eventuales suspensiones de beneficios. Así, se asegura un plazo de 60 días para que el beneficiario pueda efectuar su descargo y una posterior revisión por parte de la autoridad competente.
No es el único tema de la agenda de este jueves: el temario incluye la sanción definitiva de la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes, una iniciativa que llegó con modificaciones de Diputados.
Propiedad privada y Ley Joaquín
Además, se proponen tratar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada con la restitución de la Ley de Tierras Rurales. Esto incluye la derogación del artículo 154 del DNU 70/23, que había dispuesto originalmente la derogación total de la Ley de Tierras (26.737), sancionada durante la presidencia de Cristina Kirchner en 2011, y que prohibía que los extranjeros superaran el 15% de la titularidad de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. Se prevé “restituir la plena vigencia” de dicha norma.
Otro de los temas a tratarse es la conocida como “Ley Joaquín”, una iniciativa aprobada por unanimidad en la Cámara baja en agosto pasado que tiene su origen en el caso de Joaquín Stefano Gatto, un niño de 12 años que murió en enero pasado al caerle encima un arco de fútbol.
La propuesta busca prevenir este tipo de accidentes mediante la implementación de condiciones obligatorias para la instalación, sujeción y mantenimiento de arcos de fútbol, hockey, handball y rugby, aros de básquet, postes de redes de vóley y juegos de plaza, tanto en espacios públicos como privados.
También se votará un proyecto de resolución sobre el Año del centenario del nacimiento del expresidente Raúl Alfonsín, que se conmemorará el 12 de marzo de 2027.