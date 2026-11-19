Desde las 11

Expectativa por la sesión del Senado que tiene la Ley de Discapacidad en agenda

El temario incluye la Inviolabilidad de la Propiedad Privada con la restitución de la Ley de Tierras Rurales, otro de los temas que despertó polémica a lo largo del año. Habrá un proyecto dedicado a Raúl Alfonsín que cumpliría 100 años en marzo de 2027.