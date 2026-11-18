La continuidad de los apoyos y servicios destinados a las personas con discapacidad depende, entre otros factores, de un sistema de prestaciones con valores establecidos y actualizados.
Discapacidad: aumentan 2,20% las prestaciones en noviembre
La actualización fue establecida por la Secretaría Nacional de Discapacidad y se aplica a los valores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral. El incremento se calcula sobre la variación del IPC de octubre y alcanza a todas las modalidades sin distinción.
En ese marco, el Gobierno nacional dispuso un nuevo incremento para noviembre de 2026: los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral tendrán una suba del 2,20%. Además, se mantendrá el reconocimiento de un adicional del 20% para las prestaciones que se brindan en las provincias de la zona patagónica.
La medida quedó formalizada mediante la Resolución 3715/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad, publicada este miércoles 18 de noviembre en el Boletín Oficial. El documento lleva la firma del secretario nacional de Discapacidad, Diego Pablo Masaragian, y establece que la actualización se aplicará sin diferencias según el tipo de prestación.
La decisión se enmarca en el sistema creado por la Ley 24.901, que instituyó las Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad. La resolución señala que los valores del nomenclador se actualizan periódicamente a partir de las propuestas elevadas por el Directorio del sistema.
Cómo se calcula el aumento de noviembre
El incremento dispuesto es del 2,20% y toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a octubre de 2026. Según establece el primer artículo de la resolución, el porcentaje se aplica sobre los valores que habían sido aprobados para octubre mediante la Resolución 1/2026 de la Subsecretaría de Regulación, Certificación y Proyectos.
El texto oficial aclara que la actualización se realiza sin diferencias por tipo de prestación. Esto significa que el porcentaje alcanza a las modalidades comprendidas en el nomenclador, de acuerdo con los valores detallados en el anexo que integra la resolución.
La disposición también permite observar la continuidad del mecanismo de actualización mensual. En octubre, los aranceles habían recibido un incremento del 1,90%, calculado sobre la variación del IPC de septiembre. Ahora, para noviembre, se estableció una nueva adecuación del 2,20%, en función del índice correspondiente al mes siguiente.
De esta manera, la resolución no crea un sistema nuevo ni anuncia una modificación de las prestaciones contempladas. Su objeto es actualizar los aranceles vigentes para el período de noviembre, conforme al criterio de variación de precios que establece la normativa.
Qué pasa con el adicional del 20% para la Patagonia
Uno de los puntos que la resolución ratifica es la continuidad del adicional por zona desfavorable. El artículo 2 establece que las prestaciones brindadas en las provincias de la zona patagónica tendrán un reconocimiento extra del 20% sobre el arancel básico.
Ese porcentaje se mantiene respecto de lo dispuesto en la actualización anterior y responde a lo previsto en el artículo 7° bis de la Ley 24.901, citado expresamente en los considerandos de la normativa.
Por lo tanto, para las prestaciones alcanzadas por este reconocimiento, el arancel básico actualizado para noviembre cuenta con ese adicional específico. La resolución no establece un porcentaje diferente según la modalidad: el reconocimiento adicional se fija sobre el valor básico correspondiente.
Qué establece la Resolución 3715/2026
La norma publicada en el Boletín Oficial contiene tres artículos. El primero dispone el aumento del 2,20% para noviembre y precisa que se aplica sin distinción por tipo de prestación. El segundo reconoce el adicional del 20% por zona desfavorable para los servicios brindados en las provincias patagónicas. El tercero ordena comunicar, publicar y archivar la medida.
La actualización se incorpora al marco de la Ley 24.901 y de las normas que regulan el funcionamiento del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral. En sus fundamentos, la Secretaría Nacional de Discapacidad señala que el ajuste responde a la necesidad de adecuar los aranceles del nomenclador y a lo acordado por el Directorio del sistema mediante el Acta 432.
Detrás de cada prestación hay un esquema de atención y acompañamiento que forma parte de la respuesta institucional a las necesidades de las personas con discapacidad. La resolución actualiza los valores que sostienen ese sistema: un 2,20% para noviembre y la continuidad del adicional del 20% en la Patagonia.
La disposición fue publicada el 18 de noviembre de 2026 y lleva el número 3715/2026. La actualización corresponde a los aranceles del sistema de prestaciones y no debe confundirse con un anuncio de aumento directo de una asignación o beneficio individual.