Alerta sanitaria

Prohibieron el gel neutro Sanicol que se usaba para ecografías por contaminación bacteriana

La medida alcanza a todas las presentaciones, lotes y vencimientos del producto. La investigación comenzó tras reportes de hospitales que detectaron bacterias del complejo Burkholderia cepacia. El organismo también ordenó el retiro del mercado e inició un sumario sanitario contra la empresa responsable.