La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió en todo el país el uso, la comercialización, la publicidad y la distribución del “Gel Neutro, marca Sanicol”, luego de detectar irregularidades en su elaboración y confirmar contaminación microbiológica en muestras de distintos lotes.
Prohibieron el gel neutro Sanicol que se usaba para ecografías por contaminación bacteriana
La medida alcanza a todas las presentaciones, lotes y vencimientos del producto. La investigación comenzó tras reportes de hospitales que detectaron bacterias del complejo Burkholderia cepacia. El organismo también ordenó el retiro del mercado e inició un sumario sanitario contra la empresa responsable.
La decisión quedó establecida en la Disposición 7368/2026, publicada en el Boletín Oficial, y alcanza a todas las presentaciones, lotes, fechas de vencimiento y contenidos netos del producto. También comprende las publicaciones en plataformas de venta online.
La investigación se inició a partir de notificaciones de hospitales públicos que alertaron sobre una posible contaminación bacteriana. El producto era utilizado en establecimientos de salud como medio de transducción durante prácticas ecográficas, aunque su registro como cosmético no autorizaba ese destino médico.
La medida busca evitar que el producto continúe en circulación y proteger a quienes podrían utilizarlo sin conocer los riesgos detectados. La ANMAT también dispuso iniciar un sumario sanitario contra la firma ALCOFRAC S.A., titular del registro, y contra quien ejerza su dirección técnica.
Cómo comenzó la investigación por el gel Sanicol
Según los considerandos de la disposición, la primera notificación llegó desde el Hospital General de Agudos Dr. José M. Penna, que informó sobre la presunta contaminación de diferentes lotes del gel con bacterias del complejo Burkholderia cepacia.
Al día siguiente, la ANMAT recibió un segundo reporte, esta vez del Hospital F. J. Muñiz. Las autoridades de las salas de Inmunodeprimidos y Terapia Intensiva comunicaron la sospecha de contaminación de otro lote, en este caso con Burkholderia contaminans, un microorganismo que también pertenece al complejo Burkholderia cepacia.
En esa segunda presentación se adjuntaron fotografías de los envases. Allí se observó que el producto se comercializaba con un rótulo diferente del que había sido presentado para su inscripción como cosmético. En particular, se lo ofrecía como “gel apto para ultrasonido”, una indicación de uso médico que no estaba autorizada para esa categoría.
La ANMAT recordó que el producto estaba registrado como cosmético y que su finalidad declarada era ser un “gel neutro humectante y lubricante para pieles sanas”. Bajo esa normativa, no podía promocionarse ni comercializarse como un producto destinado a prácticas médicas o ecográficas.
Qué encontraron los análisis microbiológicos
La disposición detalla que la empresa ALCOFRAC S.A. presentó informes de análisis microbiológicos correspondientes a cinco lotes denunciados por el Hospital Penna.
Los resultados confirmaron que todas las muestras analizadas superaban los límites microbiológicos establecidos para el recuento de microorganismos aerobios mesófilos totales. Además, los cinco lotes presentaron colonias compatibles con el complejo Burkholderia cepacia.
La identidad de los aislamientos fue confirmada mediante espectrometría de masas MALDI-TOF, una técnica utilizada para identificar microorganismos.
Los lotes analizados fueron:
L290N, con vencimiento el 14 de mayo de 2027.
L295N, con vencimiento el 4 de junio de 2027.
L351N, con vencimiento el 3 de septiembre de 2028.
L346N, con vencimiento el 19 de agosto de 2028.
L284N, con vencimiento el 27 de abril de 2027.
Aunque los análisis detallan cinco lotes, la prohibición dispuesta por la ANMAT no se limita a ellos: alcanza a todos los lotes y presentaciones del producto, sin importar su fecha de vencimiento.
Las irregularidades que detectó la ANMAT en la fábrica
La investigación también incluyó una inspección al establecimiento de ALCOFRAC S.A., ubicado en la localidad de 9 de Abril, provincia de Buenos Aires, para verificar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación de productos cosméticos.
Durante el procedimiento se detectaron distintas deficiencias en los procesos de elaboración y control. Entre los principales hallazgos, el organismo señaló:
Falta de órdenes de elaboración, envasado y etiquetado.
Ausencia de registros de controles microbiológicos en productos terminados que los requerían.
Falta de documentación que respaldara la revisión y liberación de los lotes según criterios de calidad.
Deficiencias en el circuito de agua desmineralizada, desde su recepción y almacenamiento hasta su distribución.
La autoridad sanitaria advirtió que estos problemas podían comprometer el drenaje adecuado del agua y favorecer la contaminación microbiana y la formación de biofilm en la línea de producción.
A raíz de esas irregularidades, la ANMAT dispuso la inhibición preventiva de la planta para realizar actividades de elaboración, envasado y acondicionamiento de productos cosméticos, hasta que se verifique la adecuación de sus instalaciones, procedimientos y sistema de calidad.
Qué resolvió la ANMAT y qué deben tener en cuenta los usuarios
La Disposición 7368/2026 establece la prohibición del uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta online y distribución del Gel Neutro Sanicol en todo el territorio nacional.
La medida comprende todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos. Además, la empresa debe avanzar con el retiro del mercado de las unidades alcanzadas, una acción que ya se encontraba bajo seguimiento del área correspondiente de la ANMAT.
El organismo también ordenó instruir un sumario sanitario contra ALCOFRAC S.A. y contra quien ejerza la dirección técnica, por presuntos incumplimientos de las normas que regulan la elaboración, el control de calidad y la comercialización de productos cosméticos.
La decisión tiene alcance nacional y fue comunicada a las autoridades sanitarias de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de las áreas competentes del Gobierno nacional.
Para quienes puedan tener el producto, la indicación central es no utilizarlo. La prohibición alcanza a todos los envases de la marca, por lo que no corresponde considerar que una presentación o un lote distinto de los analizados queda fuera de la medida.