La Cámara de Diputados de la Nación aprobó por unanimidad una modificación a la Ley de Pequeñas y Medianas Empresas (24.467) para incorporar expresamente a las cooperativas dentro de las organizaciones que pueden ser consideradas micro, pequeñas o medianas empresas.
Diputados aprobó incorporar a las cooperativas a la Ley PyME: qué beneficios podrán tener
La iniciativa obtuvo 246 votos afirmativos y ahora deberá ser tratada por el Senado. El proyecto modifica la Ley 24.467 y busca facilitar el acceso de las entidades cooperativas al certificado MiPyME y a herramientas de financiamiento y asistencia.
La iniciativa reunió 246 votos afirmativos y ahora pasó al Senado para su tratamiento. El objetivo es otorgar mayor seguridad jurídica a estas entidades y facilitar su acceso al certificado MiPyME, una herramienta que permite acceder a distintos programas de asistencia, financiamiento y beneficios fiscales.
El proyecto modifica el artículo 2 de la legislación vigente y establece que la autoridad de aplicación deberá contemplar explícitamente a las cooperativas al definir las características de las organizaciones que pueden encuadrarse dentro del régimen.
La categorización podrá considerar variables como la cantidad de personal ocupado, el volumen de ventas y el valor de los activos destinados al proceso productivo, además de las particularidades de cada actividad y región del país.
El rol del santafesino Pablo Farías en el debate
Uno de los protagonistas del tratamiento fue el diputado nacional santafesino Pablo Farías, de Provincias Unidas, quien preside la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas.
Durante su intervención, el legislador sostuvo que la modificación busca reconocer un derecho del sector cooperativo, al permitir que las entidades que reúnen las características económicas de una PyME puedan obtener la certificación correspondiente.
Farías destacó especialmente el papel que cumplen las cooperativas en la prestación de servicios públicos y en el sostenimiento de distintas actividades productivas.
También aprovechó el debate para reclamar medidas de alivio frente a la presión fiscal que atraviesan las pequeñas y medianas empresas. En ese sentido, cuestionó los anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo, y consideró que las medidas planteadas resultan insuficientes frente a las dificultades que enfrenta el sector.
Además, pidió que el Congreso avance con otras iniciativas vinculadas con la emergencia PyME.
Qué cambia para las cooperativas
La modificación busca resolver dificultades administrativas que enfrentaban algunas cooperativas para acceder a la categorización como micro, pequeñas o medianas empresas.
Hasta ahora, la legislación no las mencionaba expresamente dentro de los sujetos contemplados en la definición de MiPyMEs. Esa situación generaba obstáculos e incertidumbre al momento de tramitar el certificado correspondiente.
Con el cambio, las cooperativas podrán ser evaluadas de acuerdo con sus propias características económicas y productivas, sin que su naturaleza jurídica represente por sí misma un impedimento para ingresar al régimen.
La iniciativa no transforma a estas entidades en sociedades comerciales ni modifica su funcionamiento interno. Continuarán reguladas por la Ley 20.337, que establece los principios de organización y funcionamiento del sistema cooperativo.
Qué beneficios podrán obtener
La incorporación expresa al régimen MiPyME permitirá que las cooperativas que cumplan con los requisitos de categorización puedan acceder a las herramientas previstas para las pequeñas y medianas empresas.
Entre ellas se encuentran:
Financiamiento: acceso a líneas de crédito y programas de asistencia financiera para capital de trabajo e inversiones.
Beneficios impositivos: posibilidad de acceder a tratamientos diferenciales, de acuerdo con la categoría y las condiciones establecidas.
Pago del IVA: acceso al régimen de diferimiento del vencimiento del impuesto a 90 días, cuando corresponda.
Impuesto al cheque: posibilidad de computar parte del gravamen sobre los débitos y créditos bancarios como pago a cuenta de Ganancias, según los requisitos vigentes.
Programas de asistencia: participación en herramientas estatales de capacitación, apoyo técnico y promoción productiva.
El certificado MiPyME es el instrumento que acredita la condición de micro, pequeña o mediana empresa y permite gestionar los beneficios contemplados en la normativa.
Una modificación que ahora deberá tratar el Senado
La propuesta surgió de la unificación de cuatro proyectos presentados por legisladores de distintos espacios políticos, entre ellos iniciativas de Unión por la Patria, Provincias Unidas y Argentina Federal.
El expediente impulsado por la diputada misionera Yamila Ruiz, junto con los legisladores Oscar Herrera Ahuad y Alberto Arrúa, también formó parte del conjunto de propuestas que dieron origen al dictamen unificado.
La aprobación en Diputados representa un avance para el sector cooperativo, aunque todavía resta el tratamiento del Senado. Si obtiene la aprobación de la Cámara alta, la modificación podrá convertirse en ley y avanzar hacia su implementación.
El cambio apunta a reconocer la dimensión económica y productiva de las cooperativas y facilitar su acceso a herramientas que hasta ahora presentaban dificultades administrativas para estas organizaciones.