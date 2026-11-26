Economía social

Diputados aprobó incorporar a las cooperativas a la Ley PyME: qué beneficios podrán tener

La iniciativa obtuvo 246 votos afirmativos y ahora deberá ser tratada por el Senado. El proyecto modifica la Ley 24.467 y busca facilitar el acceso de las entidades cooperativas al certificado MiPyME y a herramientas de financiamiento y asistencia.