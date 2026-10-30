La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) se presentó en la causa $LIBRA para cuestionar el sobreseimiento de Javier Milei y de su hermana, Karina Milei, e impulsar la reapertura de la investigación. La intervención fue solicitada por dos organizaciones que consideran prematuro el cierre del expediente.
Una fiscalía anticorrupción pidió reabrir la causa $LIBRA contra los Milei
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas cuestionó los sobreseimientos a pedido de dos ONG. Busca que continúe la pesquisa por la presunta criptoestafa.
El organismo especializado en hechos de corrupción, encabezado por el fiscal Sergio Rodríguez, pidió asumir el ejercicio de la acción penal. El planteo se produjo después de que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispusiera cerrar la causa por la presunta criptoestafa.
El cuestionamiento al cierre
La presentación busca que continúe la pesquisa sobre el Presidente, la secretaria general de la Presidencia y los otros nueve imputados. Previamente, el fiscal Eduardo Taiano había solicitado sus sobreseimientos y desistido de impulsar la investigación, según informó la Agencia Noticias Argentinas.
El pedido de intervención fue formulado por el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Ambas organizaciones cuestionaron que el expediente concluyera en esa instancia.
El reclamo de las organizaciones
Desde el CIPCE calificaron como un “paso fundamental” la participación de la fiscalía especializada. En un comunicado sostuvieron que el caso involucra a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y que el esclarecimiento de los hechos compromete el interés del conjunto de la sociedad.
“Deben habilitar una investigación exhaustiva, proactiva y especializada para evitar la impunidad”, manifestó la organización. Su reclamo apunta a que se profundicen las actuaciones y se revise la decisión que derivó en los sobreseimientos de los once imputados.
Cómo sigue el planteo
La presentación deberá ser evaluada por el Juzgado Federal N° 8, a cargo interinamente de Daniel Rafecas. Esa instancia podría habilitar la reapertura solicitada por la Procuraduría, que busca continuar con las actuaciones después de la resolución dictada por Martínez de Giorgi.
La PIA también interpuso un recurso de apelación en subsidio. Si el juzgado rechaza su planteo, ese recurso permitirá llevar la discusión ante la Cámara Federal, que deberá pronunciarse sobre la decisión cuestionada y la posibilidad de que prosiga la investigación.