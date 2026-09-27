Tras 90 minutos, la reunión de la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Cámara de Diputados con el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, había llegado a su fin. El funcionario había expuesto sobre las obras llevadas adelante para prevenir efectos del fenómeno El Niño y luego hubo tiempo para responder preguntas sobre obras en marcha, otras en carpeta y algunos proyectos en carpeta.
Post reunión en Diputados
Aplauso y foto para el ministro
Enrico detalló los trabajos contra El Niño y respondió consultas sobre proyectos en marcha ante los legisladores, en un cierre con aplausos y fotos.
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico.
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Fue entonces que la vicepresidenta de la Comisión, Verónica Porcelli Baró Graf (Frente Renovador 100% Santafesino) mocionó un aplauso. Luego, se acercó a Enrico y le pidió hacerse una foto a lo que el ministro aceptó gustoso.
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