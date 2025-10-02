Rutas son amores

Este jueves, se habilita en su totalidad la ruta 3 en el centro del dpto Vera. En Córdoba, el gobierno de esa provincia puso en marcha la transformación en autovía de otro tramo de la ruta 19 abandonada por Nación.
La obra, clave para el desarrollo regional, unirá Córdoba y Santa Fe. Foto: Gentileza
Hoy es un día muy especial para el norte santafesino porque se completó la pavimentación de la ruta provincial número 3 que atraviesa la columna vertebral del departamento Vera. La obra iniciada por la gestión de Jorge Obeid, seguida por Miguel Lifschitz y Omar Perotti se completó en el primer año de Maximiliano Pullaro.
Es más, Pullaro y Perotti compartirán el palco en cuatro actos que se harán en la tarde en esa zona del norte provincial. Los Amores estará conectada con el resto de la provincia. Ya no será necesario que un tren del Chaco ingrese a esa localidad para darle contención en momentos de inundaciones.
Bienvenida la continuidad de una obra de infraestructura que la necesitaba el norte santafesino y que costó que sectores de la sociedad santafesina entendiera.
El corredor vial forma parte de la conexión bioceánica Atlántico–Pacífico. Foto: Gentileza
Corredor bioceánico
En tanto, ayer, desde Santiago Temple, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryorapresidió el inicio de los trabajos en el primer tramo de 29,4 kilómetros para completar la Autovía Nacional Ruta 19, una obra abandonada por la Nación que la Provincia de Córdoba finalizará con fondos propios.
Se trata del trayecto entre Arroyito y Santiago Temple, cuya ejecución está a cargo de la empresa José J. Chediack S.A.I.C.A que demandará una inversión de 67.760 millones de pesos (IVA incluido), con un plazo de obra de 18 meses.
La culminación del proyecto vial es clave para el desarrollo productivo y el intercambio comercial del Mercosur. Pero además acerca a Santa Fe y Córdoba. En poco tiempo las dos capitales de provincias estarán unidas por una doble vía de circulación.
La obra impulsará el progreso de toda la región y garantizará una conexión segura y eficiente entre Córdoba y localidades de Río Primero, Río Segundo y San Justo, hasta San Francisco. Desde San Francisco a Santo Tomé, la obra está realizada por Santa Fe y nación todavía adeuda el puente que prometió Néstor Kirchner en campaña electoral. Ahora es la provincia la que se puso la nueva conexión Santa Fe - Santo Tomé al hombro.
Llaryora anunció el inicio del primer tramo de la Autovía 19. Foto: Gentileza
Llaryora ayer consideró como un día histórico el inicio de la obra, un anhelo del este cordobés que según recordó comenzó a plantearse 1970 y cobró más fuerza en este siglo a partir del llamado "grito de San Justo" promovido por autoridades y vecinos de la región, en reclamo por las condiciones de este ruta que registra la mayor tasa de accidentes viales por kilómetros de Argentina.
Por el corredor, que además une la capital cordobesa con la localidad de Santo Tomé (Santa Fe), circulan más de 3 millones de vehículos al año. Es utilizado por el tránsito nacional e internacional, y forma parte de uno de los corredores bioceánicos Atlántico – Pacífico más transitados del país.
El gobernador cordobés afirmó que la Provincia tomó la decisión de terminar los tramos que corresponden a la Nación, frente a la desidia evidenciada por tres gobiernos nacionales sucesivos, que pese a los acuerdos firmados en 2016 mantuvieron paralizado el proyecto vial.
El proceso licitatorio para completar la autopista estuvo a cargo de Caminos de las Sierras, la empresa concesionaria de las rutas de acceso a Córdoba, y se desarrolló dividido en tres licitaciones distintas con el objetivo de agilizar su construcción.
Los otros dos tramos de la obra a ejecutar, ubicados entre San Francisco y Cañada Jeanmaire, estarán a cargo de la empresa Benito Roggio e Hijos S.A. que resultó ganadora en ambas licitaciones.
