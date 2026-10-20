Litigio internacional

Juicio por YPF: Loretta Preska anuló la condena contra Argentina y cerró el caso en primera instancia

La jueza federal de Nueva York dejó sin efecto formalmente la sentencia de 2023, que obligaba al país a pagar más de US$ 16.100 millones por la estatización de la petrolera. La Cámara de Apelaciones ya había revocado ese fallo y ahora la Corte Suprema de Estados Unidos deberá decidir si acepta revisar el caso.