Conflicto

Milei volvió a reclamar por la soberanía de Malvinas y exigió que Diputados trate una ley la próxima semana

Tras el rechazo del Tribunal del Mar al pedido argentino para frenar el proyecto petrolero Sea Lion, el Presidente destacó que el organismo reconoció la existencia de una disputa de soberanía y pidió avanzar con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.