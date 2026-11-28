El presidente Javier Milei salió a fijar la posición del Gobierno argentino luego de la decisión del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que rechazó las medidas provisionales solicitadas por el país para frenar el proyecto petrolero Sea Lion, en aguas próximas a las Islas Malvinas.
Milei volvió a reclamar por la soberanía de Malvinas y exigió que Diputados trate una ley la próxima semana
Tras el rechazo del Tribunal del Mar al pedido argentino para frenar el proyecto petrolero Sea Lion, el Presidente destacó que el organismo reconoció la existencia de una disputa de soberanía y pidió avanzar con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, difundido este sábado 28 de noviembre, el Ejecutivo destacó que el organismo reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido, aunque cuestionó que ese argumento haya sido utilizado para considerar que no tenía jurisdicción, en esta instancia preliminar, para ordenar las medidas solicitadas.
"La Argentina no le pidió al Tribunal que se pronunciara sobre la soberanía, sino que aplicara la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar frente a la explotación unilateral de nuestros recursos por parte del Reino Unido", sostuvo el texto oficial.
El Gobierno consideró que la controversia por la soberanía no debería impedir la protección de los recursos naturales mientras se busca una solución definitiva. De todos modos, aseguró que respetará la decisión y continuará con la estrategia jurídica internacional.
Milei pidió que Diputados trate la ley la próxima semana
Uno de los principales anuncios del comunicado fue el reclamo directo del Presidente a la Cámara de Diputados para que trate y sancione la próxima semana la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
"Ahora, más que nunca, nuestro país necesita herramientas más fuertes y contundentes para defenderse", planteó la Oficina del Presidente. En ese sentido, Milei sostuvo que la demora en el tratamiento legislativo "entusiasma al gobierno británico".
El proyecto había sido enviado al Congreso en septiembre y, según la presentación oficial, busca fortalecer los instrumentos legales del Estado para responder ante actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales en áreas cuya soberanía reclama la Argentina.
Nuevos procedimientos contra cinco sujetos
El comunicado también informó que el viernes se iniciaron nuevos procedimientos sancionatorios contra cinco sujetos por presuntas infracciones al marco jurídico argentino vigente.
La medida se inscribe en la estrategia del Gobierno para investigar y sancionar a personas y empresas que participen de actividades hidrocarburíferas que considera ilegítimas en la plataforma continental argentina.
"Quienes participen de la explotación ilegítima de nuestros recursos deberán afrontar las consecuencias", advirtió el Ejecutivo.
Qué resolvió el Tribunal del Mar y cómo sigue el reclamo argentino
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar rechazó por 18 votos contra 3 el pedido de medidas provisionales presentado por la Argentina para impedir que el Reino Unido avance con el desarrollo de Sea Lion, un proyecto de explotación de hidrocarburos ubicado al norte de las Malvinas.
En su resolución, el organismo consideró que las disposiciones de la Convención del Derecho del Mar invocadas por la Argentina no ofrecían, en esta etapa preliminar, una base suficiente para establecer la jurisdicción del tribunal arbitral que deberá analizar la controversia.
El Tribunal entendió que resolver los planteos argentinos requeriría determinar qué Estado ejerce la soberanía sobre las islas, una cuestión que excede el alcance de la Convención. Por esa razón, no avanzó en el análisis de los demás requisitos para dictar las medidas provisionales.
La resolución no definió la soberanía sobre las Malvinas ni resolvió el fondo de la controversia. Además, el organismo alentó a las partes a avanzar en la constitución del tribunal arbitral y dejó asentados los compromisos expresados por el Reino Unido: no comenzar las perforaciones antes del 21 de marzo de 2027 ni la extracción de petróleo antes de marzo de 2028.
Frente a este escenario, el Gobierno argentino anticipó que avanzará con la conformación del tribunal arbitral y que solicitará allí las medidas que considere necesarias para preservar sus derechos.
"Esta decisión no es la última palabra", afirmó la Oficina del Presidente, que ratificó que continuará con las acciones diplomáticas, jurídicas y administrativas para defender el reclamo argentino sobre las islas y sus recursos naturales.