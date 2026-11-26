El canciller Pablo Quirno atribuyó al gobierno de Brasil el deterioro de las relaciones diplomáticas con Argentina. Sus declaraciones se produjeron en medio de las versiones que indican que Javier Milei no será invitado a la ceremonia de asunción de Luiz Inácio Lula da Silva para su cuarto mandato.
Quirno responsabilizó a Brasil por la crisis diplomática: “Ha tomado decisiones unilaterales”
El canciller aseguró que Argentina busca preservar el vínculo pese a las diferencias entre los presidentes. También habló del fallo previsto para el sábado por las perforaciones en Malvinas.
“Brasil ha tomado decisiones unilaterales con respecto a la relación diplomática”, afirmó este jueves en Radio Mitre. El funcionario sostuvo que la administración argentina intenta evitar que las diferencias políticas e ideológicas entre ambos presidentes afecten el vínculo bilateral.
El embajador y el resultado electoral
Quirno recordó que Brasil convocó a consultas a su representante diplomático en julio y solicitó que Argentina adoptara una medida similar. Aseguró que el Gobierno espera el regreso del embajador brasileño “con los brazos abiertos”.
“Las diferencias políticas, las diferencias ideológicas que hay entre nuestros presidentes, nosotros tratamos de que no impacten la relación diplomática y no hemos tomado decisiones diplomáticas al respecto”, sostuvo el titular del Palacio San Martín.
Sobre la falta de un saludo de Milei a Lula por su reelección, señaló que el vínculo “no está en sus carriles normales”. Aunque cuestionó que “hubo situaciones en el proceso electoral que no fueron lo suficientemente prolijas”, aclaró que Argentina no pone en duda los resultados.
El cuestionamiento por la relación con Irán
El canciller también expresó preocupación por el vínculo de Brasil con Irán. Señaló que Lula se reunió con el presidente iraní un día después de que Teherán declarara a las Fuerzas Armadas argentinas como organización terrorista.
“Brasil es un país soberano, toma sus decisiones. Ahora, que las tengamos que compartir, no es lo mismo”, afirmó. Quirno insistió en que la diplomacia argentina trabaja para reducir el impacto de las diferencias ideológicas sobre la relación entre los dos países.
Qué espera del tribunal por Malvinas
En otro tramo de la entrevista, se refirió a la resolución que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar dará a conocer el sábado sobre el pedido argentino de medidas provisionales para impedir perforaciones petroleras en la Cuenca Malvinas Norte.
“Entendemos que la extracción es inminente y no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras avanzan sobre nuestros recursos”, explicó. Según indicó, el tribunal podría ordenar todas o algunas de las medidas solicitadas, o declararse inicialmente incompetente.
Quirno aclaró que una decisión de incompetencia tendría carácter procesal y no afectaría los derechos argentinos ni impediría continuar el procedimiento arbitral. “Acá en esto del sábado no se discute soberanía”, enfatizó.
El ministro afirmó, además, que Rockhopper y Navitas anunciaron la semana pasada el alejamiento de contratistas del proyecto petrolero. También recordó que Argentina inició procedimientos sancionatorios contra 60 empresas, accionistas y proveedores vinculados con la actividad hidrocarburífera en Malvinas.
Por último, destacó el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que cuenta con dictamen de mayoría en el Congreso. Según explicó, la iniciativa busca ampliar las herramientas legales y reforzar las sanciones.