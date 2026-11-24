El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva comunicó que Javier Milei no será invitado a su próxima ceremonia de asunción y que Julio Bitelli no retomará sus funciones como embajador en Argentina. Las decisiones profundizan la tensión bilateral después de las declaraciones televisivas del canciller Pablo Quirno.
Lula no invitará a Milei a su asunción y su embajador dejará el cargo en Argentina
Brasilia comunicó ambas decisiones tras las declaraciones de Pablo Quirno. La representación quedará a cargo de un encargado de negocios, sin fecha anunciada para normalizarla.
Según informó Natasha Niebieskikwiat en Clarín, fuentes cercanas al canciller brasileño Mauro Vieira expresaron su malestar por los dichos del ministro argentino sobre Lula, los resultados electorales de Brasil y la representación de los intereses argentinos en Venezuela.
“Julio Bitelli ya no vuelve a sus funciones, volverá para hacer la mudanza y quedaremos al nivel de encargado de negocios por un rato más”, transmitieron desde el entorno de Vieira. Posteriormente, comunicaron que Milei no recibiría una invitación para la investidura.
Los dichos de Quirno que provocaron el rechazo
La reacción brasileña llegó después de la participación del canciller en el programa de Mirtha Legrand y Juana Viale. Durante el intercambio, el periodista Ignacio Ortelli lo consultó por los reiterados ataques verbales de Milei contra el presidente brasileño.
Quirno sostuvo que se trataba de “calificativos” y “no insultos”, y enmarcó los cruces entre ambos mandatarios en una disputa electoral. También reconoció la importancia de Brasil como principal socio comercial de Argentina.
Al ser consultado sobre la falta de un reconocimiento argentino al triunfo de Lula, afirmó que “hubo situaciones dentro del proceso electoral que ponían de alguna manera en duda toda la situación”. Sus palabras fueron rechazadas por funcionarios brasileños, de acuerdo con la publicación.
La controversia por Venezuela
Otro punto del conflicto fue el relato de Quirno sobre el papel de Brasil en Venezuela. El ministro sostuvo que el gobierno de Lula había dejado de representar los intereses argentinos después de una publicación de Milei en redes, y afirmó que esa decisión puso en riesgo a ciudadanos detenidos.
Desde Brasilia cuestionaron esa versión y su cronología. Según la reconstrucción publicada por Clarín, Brasil asumió la representación argentina después de la expulsión de sus diplomáticos en 2024 y sostuvo esa tarea pese a las tensiones entre los dos presidentes.
La misma información señala que la representación brasileña se mantuvo hasta que Italia se hizo cargo. “Quirno mintió sobre lo de la residencia”, expresaron fuentes del gobierno de Lula citadas por el diario.
Una embajada sin regreso de Bitelli
La confirmación sobre Bitelli implica que la embajada brasileña seguirá encabezada por un encargado de negocios. Las fuentes consultadas no precisaron cuánto tiempo se mantendrá ese esquema ni anunciaron quién podría ocupar posteriormente la representación.
La decisión sobre la ceremonia de asunción también modifica la señal que habían transmitido inicialmente funcionarios brasileños, cuando dejaron trascender que Milei estaba contemplado entre los invitados, al igual que el presidente estadounidense Donald Trump.
Durante su intervención televisiva, Quirno aseguró que las relaciones económicas no se veían afectadas por la crisis política. La respuesta comunicada desde Brasilia incluyó la continuidad de la representación a nivel de encargado de negocios y la exclusión del mandatario argentino de la investidura.