¿Estados Unidos sigue siendo nuestro principal referente internacional? ¿Con qué países queremos relacionarnos? ¿A cuáles nos gustaría parecernos? ¿Cómo cambiaron nuestras simpatías internacionales? De esos interrogantes partió el equipo de Pulsar-UBA para componer un nuevo informe de Creencias sociales en el que analiza cómo mira Argentina al mundo y qué cambió respecto de los últimos años.
Cambios en la brújula argentina: Brasil es el nuevo norte y EE.UU se aleja del ideal
¿Cómo mira Argentina al mundo? La premisa es el punto de partida de una investigación que pone el foco en el país de Lula, en China y en el territorio de Trump, en particular tras las elecciones de medio término.
Entre las principales conclusiones, se consigna que Estados Unidos pierde atractivo respecto del año pasado: su imagen positiva cae del 59% al 34% en un año (-25 puntos) y también retrocede como socio estratégico deseado (del 29% al 15%).
A su vez, Brasil “pasa al frente” y por primera vez desde 2023, lidera tanto las preferencias de vínculo estratégico (22%) como el espejo en el que nos miramos (17%).
En tanto, China mantiene su imagen y alcanza un 58% de valoración positiva, 24 puntos por encima de Estados Unidos, con niveles similares entre simpatizantes del PJ, LLA y JxC.
Así, frente al predominio estadounidense de años anteriores, crece la centralidad regional, Brasil gana protagonismo y China conserva su lugar en las preferencias internacionales.
“El mundo está cambiando y las opiniones que tenemos sobre él también: las tensiones entre las principales potencias, la competencia comercial y tecnológica entre Estados Unidos y China, y los cambios en la política exterior norteamericana dan forma a un escenario internacional cada vez más complejo”. indica.
Cuando se compara con 2025, se encuentra que Estados Unidos conservaba su centralidad como referencia estratégica y aspiracional, China consolidaba su lugar como potencia relevante y Brasil aparecía como un socio cercano, tanto geográfica como culturalmente.
Un año después, algunas de esas tendencias se mantienen, mientras que otras experimentan cambios significativos. “Estados Unidos pierde terreno como país con el que Argentina debería relacionarse, retrocede como modelo aspiracional y registra una marcada caída en su imagen positiva”.
Sube y baja
El mapa de simpatías, afinidades y referencias internacionales se está reconfigurando. “En este contexto, las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos ofrecen una oportunidad para volver a preguntarnos cómo se percibe a ese país desde el resto del mundo y, particularmente, desde Argentina”.
Estos movimientos también encuentran correspondencia en otras sociedades. “Un estudio de Pew Research Center realizado en 36 países durante 2026 registra un deterioro generalizado de las percepciones sobre Estados Unidos, al tiempo que China logra superar a la potencia norteamericana en imagen positiva en buena parte de los países relevados”.
En efecto, en buena parte de los países relevados, China obtiene actualmente una imagen más favorable que Estados Unidos. En América Latina, esta transformación se explica principalmente por el deterioro de la valoración estadounidense, mientras las opiniones sobre China permanecen relativamente estables.
Dime con quién andas
Una de las principales novedades del relevamiento realizado este año aparece cuando se pregunta con qué país debería relacionarse Argentina. “Por primera vez en las cuatro mediciones de Creencias Sociales, Brasil ocupa el primer lugar, con el 22% de las preferencias”.
Estados Unidos, que había liderado de manera sostenida desde 2023, cae del 29% al 15% en apenas un año.
China completa el podio con el 11%, tres puntos por debajo de 2025, aunque todavía seis puntos por encima de su registro inicial de 2023.
Este cambio permite identificar dos movimientos en paralelo, explican desde Pulsar-UBA. El primero es el marcado retroceso de Estados Unidos, que pierde 18 puntos desde su máximo de 2024. El segundo es la consolidación de Brasil, que pasa del 16% en 2023 al 22% en 2026 y se convierte en la principal referencia para los vínculos.
El año pasado se destacó el ascenso de China como una señal de creciente pragmatismo internacional. Esa tendencia no desaparece, aunque pierde algo de intensidad.
La novedad de este 2026 es que el debilitamiento de Estados Unidos encuentra su principal contrapartida en el fortalecimiento relativo de Brasil.
Según la identidad política
La simpatía política también marca diferencias entre ambas potencias, China y Estados Unidos.
En el caso de China, la imagen positiva alcanza valores prácticamente idénticos entre simpatizantes del peronismo (55%), La Libertad Avanza (56%) y Juntos por el Cambio (56%).
Estados Unidos, en cambio, obtiene un 29% entre peronistas, un 43% entre simpatizantes de LLA y un 48% entre quienes se identifican con JxC.
Estos resultados profundizan uno de los hallazgos del año anterior: China mantiene una legitimidad social que atraviesa las principales identidades políticas argentinas. Estados Unidos, en cambio, conserva apoyos relativamente mayores entre los sectores vinculados al oficialismo y a Juntos por el Cambio, pero su valoración es más desigual y considerablemente menor en el conjunto de la sociedad.
“La mirada argentina sobre el mundo sigue mostrando una capacidad importante para distinguir entre las disputas políticas internas y las valoraciones internacionales”, concluye.
Sin embargo, el deterioro de la imagen estadounidense introduce una nueva asimetría: China logra sostener una percepción favorable relativamente homogénea, mientras Estados Unidos enfrenta una pérdida de aceptación más pronunciada y políticamente diferenciada.
En definitiva, el principal contraste con el año pasado aparece en la relación entre aspiraciones y pragmatismo. En 2025 se identificó una “distancia entre los países a los que queríamos parecernos y aquellos con los que considerábamos conveniente relacionarnos. Este año, Brasil encabeza ambas preferencias y acorta esa distancia”.
La región gana centralidad en el imaginario internacional argentino, al tiempo que las referencias tradicionales de Estados Unidos y Europa pierden parte de su atractivo. “Un cambio que también invita a preguntarnos si estamos frente a una reorientación más duradera de las preferencias o ante una respuesta al contexto internacional actual”, cierra el informe.
Habrá que esperar a 2027 para saber si esta tendencia se consolida o se introduce un nuevo factor a la ecuación.