Relaciones internacionales

Estados Unidos prevé destinar US$13,9 millones a un centro de ciberseguridad en Argentina

El Departamento de Estado estadounidense publicó una convocatoria de financiamiento para desarrollar un centro nacional de operaciones de ciberseguridad en el país. El programa contempla asistencia técnica durante un período de hasta tres años y plantea fortalecer la protección de las redes gubernamentales y la infraestructura crítica.