Una mirada sobre el país

Natanson: “Milei no tiene para ofrecerle a la sociedad más de lo que ya dio”

“Es cierto que un dólar bajo destruye la industria, dificulta las exportaciones y liquida empresas, pero también permite a una parte de la sociedad ahorrar en dólares y viajar al exterior, y a otra, acceder a bienes durables como motos y electrodomésticos o comprar en Shein”, dice el periodista, politólogo y escritor argentino especializado en política argentina y latinoamericana, director de Le Monde diplomatique, Edición Cono Sur.