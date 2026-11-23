Un calendario electoral adelantado, una economía en recesión, un peronismo opositor desarticulado y una sociedad ansiosa, en una época donde todo sucede más rápido y la plata alcanza cada vez para menos: ese es, para el politólogo José Natanson, el escenario en el que transcurre buena parte de la vida de los argentinos rumbo a 2027, año en que se juega la continuidad del modelo libertario. Es también un escenario en el que las derechas siguen ganando elecciones en América Latina, con Brasil como excepción, y en el que Trump, uno de los apoyos más importantes del presidente Milei, sufrió una derrota histórica en las elecciones de medio término.
Natanson: “Milei no tiene para ofrecerle a la sociedad más de lo que ya dio”
“Es cierto que un dólar bajo destruye la industria, dificulta las exportaciones y liquida empresas, pero también permite a una parte de la sociedad ahorrar en dólares y viajar al exterior, y a otra, acceder a bienes durables como motos y electrodomésticos o comprar en Shein”, dice el periodista, politólogo y escritor argentino especializado en política argentina y latinoamericana, director de Le Monde diplomatique, Edición Cono Sur.
“Hace 20 o 30 años las elecciones empezaban seis meses antes de la fecha. Después empezaban ocho meses, diez meses. Ahora estamos a un año de las elecciones y ya estamos hablado de ellas. Esto tiene que ver con cambios institucionales. Por ejemplo, los gobernadores pueden desdoblar y adelantar las elecciones, cosa que antes no podían; a la propia ansiedad de la sociedad y de esta época en donde todo sucede más rápido y a una situación de estabilidad recesiva que ofrece el gobierno, que es lo mejor que tiene para ofrecer; y al mismo tiempo un peronismo revuelto que no termina de organizarse. La verdad tengo una perspectiva bastante pesimista”, dice, horas antes de exponer en el Coloquio por los 20 años de Agencia para el Desarrollo de Santa Fe y la Región (Ader).
“Creo que Milei no tiene más para ofrecerle a la sociedad que lo que ya le dio: bajar la inflación —podemos discutir en qué medida, pero hubo un proceso de desinflación, sobre todo en los primeros meses— y sostener un dólar bajo, algo valioso para amplios sectores. Es cierto que un dólar bajo destruye la industria, dificulta las exportaciones y liquida empresas. Pero también permite a una parte de la sociedad ahorrar en dólares y viajar al exterior, y a otra, quizá de clase media o más baja, acceder a bienes durables como motos y electrodomésticos o comprar en Shein. Eso también va a pesar. La pregunta es si alcanza para ganar la elección”, dice
-Milei viene a continuar con un ciclo de triunfos de la derecha en Argentina que empezó con Macri en 2015 y después la ola se expandió a América Latina. Con lo que pasa hoy em Chile, Bolivia, Paraguay ¿Estamos asistiendo al declive de ese ciclo?
-La verdad que no lo sé. Creo que hay una tendencia. Hay una tendencia a que las fuerzas de centro derecha, de derecha o de extrema derecha ganen las elecciones y creo que esa tendencia tiene que ver con cambios estructurales en el capitalismo y en la sociedad desde el auge del capitalismo tecnológico y de plataforma hasta el aumento del cuentapropismo, la economía digital, la individualización social. Hay un montón de cosas que hacen que, vamos a decirlo en estos términos, sea más fácil para la derecha ganar elecciones que para las fuerzas progresistas o populares. Lo que nos demostró la elección de Brasil es que eso no hay que verlo como un fatalismo de época. Y también creo que, así como tuvimos una etapa autoritaria en los 70, una de recuperación de la democracia en los 80, una neoliberal en los 90 y un giro a la izquierda o populista o lo que sea en los 2000, no veo que estas derechas estabilicen hegemonías. Son derechas que pueden ganar, que cuando ganan muchas veces lo hacen raspando contra bloques populares enfrente que siguen siendo consistentes. Pero no veo que haya una hegemonía, veo que hay un sentido de la época en disputa todavía.
- ¿La elección en Estados Unidos también significa un límite a esta derecha?
- Si. Ganó Trump, ahora los demócratas, vamos a ver cómo les va. Hay elecciones en Francia en abril donde puede ganar la extrema derecha por primera vez. Por eso digo, creo que hay una tendencia a que gane la derecha, pero esa tendencia no es irreversible, y cuando la derecha gobierna mal se la castiga, como se vio en Trump.
-En el contexto de triunfos de la derecha, loas al emprendurismo y el sálvese quien pueda, ha vuelto al debate público la idea de la lucha de clases. Pasó en Chile en 2019 y ahora con más fuerza en Europa, Francia particularmente, y Estados Unidos. ¿Lo ves de esa manera?
-Diría que hay un revival de la izquierda más clásica, que están volviendo algunas ideas clásicas de la izquierda que parecían desterradas. Esta idea de que la izquierda tenía que aceptar las condiciones que le imponía el capitalismo globalizado y dedicarse a trabajar sobre los derechos de las minorías, las mujeres, los inmigrantes, los afrodescendientes, las poblaciones originales, etc. sigue siendo parte del discurso de izquierda y que está bien que esa dimensión progresista siga formando parte del discurso de izquierda, pero que creo que lo que demostró la experiencia de Estados Unidos, en buena medida de Lula también, es que lo que la sociedad vota es mejoras materiales o promesas de mejoras materiales. Entonces, que al final, si no le mejoras la vida a la gente...
- Con ese criterio a Milei le debería ir mal en las elecciones
-Diría que sí, pero también diría que el bloque popular que gobernó la Argentina antes de Milei lo hizo muy mal. Viniendo de esa experiencia tan mala, la del gobierno del Frente de Todos, no estoy tan seguro. Si viniéramos de muchos años de Milei o de gobiernos peronistas más exitosos, tendería a pensar que lo natural sería que ganara el peronismo. Yo creo que el peronismo tiene muchas chances de ganar, pero creo que es un partido que se está jugando y que está disputado porque la última experiencia peronista fue mala y porque Milei una cosa hizo: bajó la inflación y contuvo el dólar, que en Argentina es lo mismo.
-Cristina es hoy la dirigente que mejor imagen tiene ¿Por qué crees que persiste en el tiempo?
-Porque hay un sector de la sociedad que recuerda los años del kirchnerismo como los mejores que vivió, y en buena medida lo fueron. Si se promedian los 12 años del ciclo, creo que el balance es positivo. Sobre todo, los sectores más pobres lo recuerdan: se activa una memoria, la evocación de algo bueno. Eso explica que Cristina, y también Axel —más allá de la interna entre ambos—, expresen el voto tradicional kirchnerista: gente que recuerda que con Cristina vivía mejor. No hay mucho misterio en eso.
- ¿Crees que las PASO favorecen al peronismo en el sentido de que los obliga a llegar a un acuerdo de algún tipo?
-No estoy tan seguro. Yo creo que las PASO serían la forma más natural en la que el peronismo puede procesar su disputa de una manera civilizada.
-Otro Menem – Cafiero
-Ojalá. Ese sería el mejor escenario. De la Rúa a Graciela Fernández Mejide, por decir otro ejemplo. Por eso creo que el peronismo, efectivamente, está trabajando para que haya PASO porque sin las PASO se le puede complicar, sea un escenario de acuerdo o de ruptura.
-A la inversa, ¿no crees que las PASO lo perjudica a Milei porque podría perder una parte de su electorado en una opción de centro derecha?
-Yo creo que las PASO lo complican a Milei por varias cosas. Una, porque puede haber una presión muy grande para que él habilite una con Patricia Bullrich con el riesgo de perderla y dos porque adelanta aún más el calendario electoral. Tenés una elección nacional en agosto lo cual genera dos meses de incertidumbre económica como le pasó a Macri. Por esos dos motivos yo creo que Milei está haciendo todo lo posible por levantar las PASO.
-Buena parte de la fortaleza de Milei es tener la billetera de Estados Unidos como último recurso. ¿Lo sigue teniendo después de la derrota de Trump?
-Creo que lo va a conservar porque en Estados Unidos los presidentes tienen mucho más margen de acción en política internacional que en política doméstica e incluso los presidentes después de perder las elecciones aún sin reelección en materia de política internacional tienen juego como mostró Obama con el acuerdo con Cuba, que lo hizo cuando se estaba yendo. Trump tiene ese margen y lo va a seguir ejerciendo. De lo que no estoy seguro es que sea suficiente para el mercado argentino, como lo fue en la elección anterior.