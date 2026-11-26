El presidente de Argentina, Javier Milei, viajó este miércoles por la noche a Asunción, Paraguay, para mantener un primer contacto con su flamante homólogo Pedro Alliana, quien asumió el cargo hace pocos días, tras la destitución de Santiago Peña mediante un juicio político por la crisis vinculada al Ueno Bank.
Milei ya está en Paraguay e inicia su visita oficial este jueves
El jefe de Estado argentino arribó a Asunción con el objetivo de afianzar lazos institucionales y abrir una nueva etapa diplomática en la relación bilateral.
Cuál será la agenda de Milei en Paraguay
La agenda oficial en Asunción se iniciará a las 10:15 con una ofrenda floral en el Panteón de los Héroes de la Patria, donde estará acompañado por el canciller paraguayo Rubén Ramírez.
Más tarde, el jefe de Estado argentino será recibido en el Palacio de López con honores militares, la entonación de los himnos nacionales y el saludo protocolar a las delegaciones. Hacia las 11.45, los cancilleres Pablo Quirno y Rubén Ramírez brindarán una conferencia de prensa conjunta.
Por la tarde, desde las 15.30, Milei participará de un encuentro con empresarios locales, mientras que el regreso del presidente está previsto para el viernes por la mañana.
Esta será la primera reunión del mandatario argentino con su colega paraguayo, a quien le dedicó un mensaje poco después de haber asumido: “Presidente, cuente con la Argentina. Tiene en nosotros un socio, un aliado y un amigo para esta nueva etapa”.
Alliana asumió el 6 de noviembre, pocos días después de la destitución de Peña, quien quedó involucrado en la quiebra de Ueno Bank, uno de los bancos más importantes de Paraguay, e imputado por ‘lavado de activos, cohecho pasivo agravado, lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal’.
Cumbre del Mercosur
El presidente Javier Milei viajará a Uruguay el próximo 4 de diciembre para participar de la 69° Cumbre del Mercosur, según confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas fuentes oficiales.
Durante el encuentro del bloque regional, el mandatario podría coincidir con su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con quien atraviesa uno de los momentos más tensos de la relación bilateral, luego de que el gobierno brasileño resolviera retirar definitivamente a su embajador en la Argentina.
La cumbre se realizará en Montevideo, bajo la Presidencia Pro Tempore de Uruguay, y podría propiciar un nuevo contacto entre los jefes de Estado del bloque regional, luego del triunfo de Lula da Silva en Brasil y de la colaboración argentina en la huida del excandidato de la derecha Flavio Bolsonaro a Estados Unidos.
A la decisión de Milei de no pronunciarse sobre el resultado electoral se sumaron las declaraciones del canciller Pablo Quirno, quien puso en duda la legitimidad de los comicios, pese al reconocimiento de los resultados por parte del Tribunal Electoral brasileño.
En respuesta a las últimas expresiones del gobierno argentino, desde Itamaraty resolvieron que el embajador Julio Bitelli no regresara a Buenos Aires, tal como estaba previsto. Además, trascendió que Brasil no tendría previsto invitar a Milei a la ceremonia de asunción.