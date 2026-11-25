Un directivo de Ueno Bank y socios de un estudio jurídico aparecen vinculados a representantes de dos firmas que compitieron en una licitación cancelada para comprar máquinas de votación en Paraguay.
Un directivo de Ueno Bank aparece ligado a firmas en disputa por máquinas de votación
Un entramado de vínculos legales y empresariales conecta a directivos y exdirectivos de Ueno bank con Comitia-MSA y Miru Systems, dos empresas descalificadas en la licitación cancelada para la compra de máquinas electorales.
El medio paraguayo informó que los nexos involucran al estudio jurídico Gross Brown y a representantes del Consorcio Comitia-MSA de origen argentino y de Miru Systems una empresa coreana.
De acuerdo con la publicación Eduardo Gross Brown Costa socio principal del estudio figura como director suplente y accionista de ueno bank y de su filial en Luxemburgo U Holding S.a.r.l.
La representación de Comitia-MSA
El medio ABC Color indicó que Pablo Debuchy fue nombrado representante de Comitia-MSA en junio y confirmó al medio que su estudio asesora al Grupo Vázquez. Según la nota Debuchy fue síndico titular de Ueno bank y del Grupo Vázquez aunque ya no cumple funciones en ese conglomerado.
La publicación también señaló que Franco Boccia, abogado asociado del Estudio Gross Brown, representó a MSA-Comitia en una audiencia informativa ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) el 30 de julio.
El artículo agregó que Ueno bank aprobó una línea de crédito de US$ 14.100.000 a favor de Comitia Paraguay SA para su participación en el llamado que luego fue cancelado.
Los nexos con Miru Systems
En el caso de Miru Systems, la investigación periodística reveló que la empresa tiene como representante a Cynthia Leite, quien ocupó cargos de confianza en la DNCP durante la administración de Santiago Jure, actual socio del estudio jurídico Gross Brown.
Leite también integró el equipo de transición presidencial de Santiago Peña en 2023 y, desde febrero de 2024, se desempeña como asesora externa del Instituto de Previsión Social (IPS), con un salario mensual de G. 18.000.000, según la publicación.
Tras la cancelación de la licitación para comprar máquinas de votación el Tribunal Superior de Justicia Electoral optaría por un esquema de arrendamiento para las internas de junio y las elecciones municipales de octubre de 2026. El presupuesto estimado ronda los US$ 30 millones.