Escándalo en Paraguay

Un directivo de Ueno Bank aparece ligado a firmas en disputa por máquinas de votación

Un entramado de vínculos legales y empresariales conecta a directivos y exdirectivos de Ueno bank con Comitia-MSA y Miru Systems, dos empresas descalificadas en la licitación cancelada para la compra de máquinas electorales.