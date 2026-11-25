Con el objetivo de participar en la 69.ª Cumbre del Mercosur, el presidente Javier Milei se trasladará a Uruguay el 4 de diciembre, según habrían adelantado desde fuentes presidenciales a medios capitalinos.
Milei asistirá a la Cumbre del Mercosur en medio de la máxima tensión con Lula da Silva
El mandatario libertario asistirá al plenario en Montevideo en medio de una fuerte tensión diplomática con Brasil tras el retiro de su embajador en el país.
Posible cruce con Lula en Montevideo
En el marco de la cumbre regional, Milei podría cruzarse con Luiz Inácio Lula da Silva en medio de una profunda crisis bilateral, agudizada tras la decisión de Brasil de retirar definitivamente a su embajador en Buenos Aires.
El encuentro tendrá lugar en Montevideo bajo la Presidencia Pro Tempore de Uruguay, abriendo la posibilidad de un acercamiento entre los líderes regionales tras la asunción de Lula da Silva y las controversias diplomáticas generadas por la salida de Flavio Bolsonaro hacia Estados Unidos con respaldo argentino.
A la decisión de Milei de no pronunciarse sobre el resultado electoral se sumaron las declaraciones del canciller Pablo Quirno, quien puso en duda la legitimidad de los comicios, pese al reconocimiento de los resultados por parte del Tribunal Electoral brasileño.
La respuesta diplomática de Itamaraty
En respuesta a las últimas expresiones del Gobierno argentino, desde Itamaraty resolvieron que Julio Bitelli no regresara al país, tal como estaba previsto. Además, trascendió que Brasil no tendría previsto invitar a Javier Milei a la ceremonia de asunción.
Desde el entorno del mandatario argentino aseguran que no estaba entre sus planes asistir al acto y desmienten que la decisión brasileña haya sido impulsada por las declaraciones de Quirno. Según sostienen fuentes con despacho en Balcarce 50, Lula tenía tomada esa determinación desde hacía tiempo.
Con la intención de consolidarse como el principal referente de la derecha en la región, el libertario viajará esta noche a Paraguay para mantener un primer contacto con su flamante par, Pedro Alliana, quien asumió el cargo el 6 de noviembre tras la destitución de Santiago Peña mediante un juicio político por la crisis vinculada a Ueno Bank.
Alliana confirmó a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, que viajará a Brasil para reunirse con Lula da Silva para avanzar en conversaciones que involucran las negociaciones sobre la tarifa de Itaipú, entre otros puntos.
Sintonía con Donald Trump
Como contó esta agencia, en la administración libertaria trabajan para proyectar el liderazgo de Milei en el continente y convertirlo en un nexo directo con el presidente estadounidense, Donald Trump, y los Estados Unidos.