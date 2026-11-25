Patricia Bullrich reclamó ajustes en el programa económico del gobierno de Javier Milei para que la recuperación llegue a hogares y empresas antes de las elecciones de 2027. La senadora propuso reducir impuestos, abaratar el crédito y aplicar medidas específicas para los sectores en dificultades.
Bullrich pidió cambios económicos a Milei: “No creo que baste con decir que todo mejorará en 2028”
La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado reclamó rebajas impositivas y créditos más baratos. Advirtió que la recuperación debe sentirse antes de las elecciones de 2027.
“No creo que baste con decir que todo mejorará en 2028”, sostuvo la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado durante una entrevista con Bloomberg. “Hay una elección en el medio”, agregó al explicar la necesidad de obtener resultados durante el próximo año.
La dirigente pidió cambios “quirúrgicos” en el plan económico que conduce Luis Caputo. Entre sus preocupaciones mencionó la estructura de costos de las empresas argentinas, que incluye impuestos nacionales y provinciales, gastos logísticos y otras cargas que afectan su competitividad.
Menos impuestos y tasas más bajas
Bullrich planteó que el alivio tributario debe acompañarse con condiciones de financiamiento que permitan sostener la actividad y modernizar la producción. También señaló que el encarecimiento del crédito durante 2025 restringió los préstamos a empresas y frenó las hipotecas.
“Las tasas deben seguir bajando para que haya gasto de consumo e inversión de capital que permita a las industrias modernizarse”, afirmó. Su propuesta apunta a facilitar tanto las compras de los hogares como las inversiones del sector privado.
“El crédito impulsa la economía y el año pasado tuvimos una crisis muy dura y las tasas de interés se dispararon”, añadió. Los planteos se suman a otras diferencias que la senadora viene expresando públicamente con decisiones del Poder Ejecutivo.
Qué dijo sobre su futuro electoral
Consultada por una eventual candidatura presidencial o por la posibilidad de integrar una fórmula como vicepresidenta, evitó anticipar una decisión. “Cómo voy a estar posicionada, no lo sé. No es lo que estoy discutiendo”, respondió.
Sus publicaciones en redes alimentaron las interpretaciones sobre sus próximos pasos. En una apareció trabajando en su despacho con una canción de Lali Espósito de fondo; en otra escribió “Se vienen cosas...”, acompañado por un emoji de ojos.
Bullrich sostuvo que esas lecturas reflejan la aparición de nuevos liderazgos dentro del oficialismo. Señaló que una fuerza necesita dirigentes capaces de ganar municipios, provincias y cargos nacionales, aunque aclaró que eso no define su propia candidatura. Además, calificó como “muy buena” su relación con Milei.
Una advertencia sobre el peronismo
La senadora también pidió no dar por descontado que la oposición llegará dividida a los próximos comicios. “Si se supone que nunca se van a unir y después se unen, llega el golpe”, advirtió sobre la posibilidad de un acuerdo entre los distintos sectores del peronismo.
Al analizar los antecedentes electorales, comparó la etapa de reformas con el primer mandato de Carlos Menem y recordó el impacto económico de la derrota de Mauricio Macri en las primarias de 2019.
“Ahora estamos en una situación en la que tenemos tiempo para corregir el rumbo”, sostuvo Bullrich al referirse al margen que, a su entender, conserva el Gobierno antes de la campaña de 2027.