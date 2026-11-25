Siguen los planteos

Bullrich pidió cambios económicos a Milei: “No creo que baste con decir que todo mejorará en 2028”

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado reclamó rebajas impositivas y créditos más baratos. Advirtió que la recuperación debe sentirse antes de las elecciones de 2027.