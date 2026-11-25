Termina el mes de noviembre y el Congreso Nacional puso quinta. Es habitual que así ocurra en las cámaras legislativas donde son muchos los temas de interés, sobre todo para los ejecutivos, que quedan para ser tratados justo antes de que termine el período ordinario de sesiones.
Senado a full: recibe a Santilli y este jueves trata la reforma política
El proyecto que cambia algunas reglas electorales espera turno para este jueves en la Cámara alta. El oficialismo confía en tener votos para suspender las PASO en 2027.
En el caso del Poder Legislativo nacional esto ocurre el 30 de noviembre. A partir de allí se pueden prorrogar las sesiones ordinarias o el gobierno puede convocar a extraordinarias con el temario que defina.
Por lo que respondió no una sino dos veces el vocero presidencial, Adrián Ravier, el segundo criterio es el que va a primar. Es decir, habrá extraordinarias y así quedó en claro luego de la reunión de la Mesa política de este martes..
Hasta ahora es la única alternativa para convertir en ley, antes de que finalice este año, el Presupuesto 2027 que seguramente tendrá media sanción este jueves en Diputados (tiene dictamen desde el 17 de noviembre), además de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional (que quedó en suspenso luego de que la última sesión no reuniera quórum), y la reforma política integral que va a debatir, también este jueves, el Senado.
El temario completo que llevará al recinto la cámara que preside Victoria Villarruel iba a ser definido desde las 13. Dos horas después, se espera la presencia del jefe de Gabinete, Diego Santilli, en la sala de sesiones.
Será el primer informe de gestión del ex ministro del Interior desde que asumió en el cargo, el 30 de junio, en reemplazo de Manuel Adorni.
Se descuenta que el cuarto jefe de Gabinete de la gestión de Javier Milei (luego de Nicolás Posse y Guillermo Francos) tendrá una larga jornada por delante. Lo espera una larga lista de preguntas que se suma a las que ya respondió por escrito en las últimas horas.
Temario complejo
Será la previa a la sesión de mañana donde, como se dijo, sel gobierno espera lograr media sanción a la reforma política que incluye la suspensión de las PASO; no la eliminación como pretendía el Poder Ejecutivo.
El proyecto prevé varias modificaciones, como la incorporación de Ficha Limpia, cambios en el régimen de financiamiento de los partidos políticos y la eliminación del debate presidencial, tema que ya despertó controversias.
En la sesión del jueves también se espera convertir en ley la media sanción de Diputados al tema de Vandalismo Rural.
El otro asunto que va a llegar al recinto es el proyecto para prevenir la ludopatía. En la última sesión hubo acuerdo para que el tema sea tratado con o sin dictamen y un compromiso para convocar a un plenario de comisiones.
Así fue como este miércoles se reunieron los equipos de Salud, Legislación General, y de Justicia y Asuntos Penales para avanzar en la discusión del proyecto de ley con media sanción desde 2024 que, de no ser tratado por el Senado, va a perder estado parlamentario, y de otras propuestas motorizadas por la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich.
Fue después de escuchar las palabras del secretario de la Conferencia Episcopal, Raúl Pizzarro, quien replicó los términos de una carta abierta que la Iglesia envió a integrantes del Senado a quienes insta a legislar sobre este tema.
En definitiva, mañana se va a habilitar con dos tercios el tratamiento del proyecto que viene con media sanción de Diputados, y desde el oficialismo se pidió que igual tesitura se siga para abrir el debate de la propuesta que impulsa el bloque libertario. Por ahora, el resultado del debate está abierto.