Las concesiones de rutas, la privatización del Belgrano Cargas y el nuevo esquema de la Hidrovía concentran buena parte de las definiciones sobre infraestructura que el gobierno de Javier Milei plantea en el informe de gestión que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentará este miércoles, desde las 15, ante el Senado de la Nación.
Rutas, Circunvalar e Hidrovía: certezas e interrogantes que deja Santilli para Santa Fe
Las respuestas que el Jefe de Gabinete defenderá este miércoles en la Cámara alta exponen obligaciones de los nuevos concesionarios, responsabilidades que conservará el Estado nacional y definiciones pendientes sobre obras estratégicas para la provincia.
El documento de 2.202 páginas, remitido este martes a la Cámara alta, contiene respuestas a 1.287 preguntas formuladas, algunas de ellas planteadas por los senadores santafesinos Eduardo Galaretto, Carolina Losada y Marcelo Lewandowski sobre las inversiones, los plazos de ejecución y las responsabilidades que asumirán los privados en el nuevo esquema de administración de la infraestructura nacional.
Reparto de las responsabilidades
En materia vial, el Ministerio de Economía ratificó la adjudicación de los corredores correspondientes a las tres etapas de la Red Federal de Concesiones, entre los cuales se encuentran los tramos Portuario Sur, Portuario Norte, Centro, Centro Norte y Chaco-Santa Fe.
Según Vialidad Nacional, el tramo Centro incluye sectores de las rutas 9, 19 y 34; Centro Norte, 536,43 km de la RN 34 hasta La Banda, y Chaco-Santa Fe, 497,18 km de la RN 11 entre Nelson y Resistencia. Desde el 7 de octubre quedaron a cargo de COVICEN, Autovía al Norte y Vías del Paraná Medio, respectivamente.
Ante las consultas de Galaretto sobre las trazas excluidas del proceso licitatorio, la cartera que conduce Luis Caputo precisó que, en lo que respecta a la Ruta Nacional A012, "esta fue excluida de la Red Federal de Concesión, y fue incluida en un convenio con la Provincia de Santa Fe".
En cuanto a las responsabilidades que conservará el Estado nacional, aclaró que "el resto de la red vial de Santa Fe que no sea incluida en ningún tramo concesionado, continuará bajo la administración y mantenimiento de Vialidad Nacional".
El Ejecutivo aseguró que el organismo "ha realizado un relevamiento técnico y una evaluación de índice de estado, serviciabilidad y fallas de las rutas de los Tramos Chaco - Santa Fe, Centro, y Centro Norte de manera previa al lanzamiento de la licitación, el cual fue sustento para la estimación de las inversiones necesarias".
Ese reparto no es definitivo: el Decreto 1358/2026, citado en el informe, habilita una cuarta etapa y fija un plazo de doce meses para convocar a licitación. La delimitación de los nuevos corredores requiere un informe técnico previo de Vialidad, que conservará la supervisión de los contratos.
Obras antes que peajes
Losada requirió precisiones sobre las intervenciones iniciadas por los concesionarios, su grado de avance y la fecha de habilitación de las nuevas estaciones de peaje sobre la Ruta Nacional 11, particularmente la de Guadalupe Norte.
Al respecto, Economía señaló que en los contratos se contempló la ejecución de las "Obras Iniciales de Puesta en Valor", destinadas a brindar a los usuarios "adecuadas condiciones de transitabilidad, seguridad vial y confort".
"Finalizadas las Obras Iniciales de Puesta en Valor, el Concesionario podrá solicitar se autorice la aplicación de la tarifa de Oferta en la Estación de Peaje de influencia de la Obra mencionada y/o la habilitación de nuevas estaciones de peaje", indicó.
En el tramo Conexión, que incluye el puente Rosario–Victoria, Vialidad informó que las obras iniciales finalizaron el 13 de julio, seis meses después de la toma de posesión (Resolución 916/2026).
La respuesta a Losada no individualizó los avances de los tres corredores consultados ni las fechas de habilitación de las nuevas cabinas. Las consultas sobre los planes de obras obligatorias, los plazos y los mecanismos de actualización tarifaria fueron remitidas a la documentación contractual publicada en la plataforma CONTRATAR.
Futuro del Circunvalar
En el marco de la privatización del Belgrano Cargas y Logística, Galaretto solicitó precisiones sobre la finalización del Circunvalar ferroviario de Santa Fe y la eventual reactivación de los ramales secundarios que permanecen inactivos en territorio provincial.
El Gobierno ratificó que la obra de circunvalación de la capital provincial "fue incluida dentro de las obras obligatorias a realizar por el concesionario".
Adicionalmente, informó que "se encuentra en elaboración una circular que, entre otros aspectos, brindará mayor información en relación a la obra denominada 'Proyecto de Circunvalación Ferroviaria de Cargas de la Ciudad de Santa Fe'".
La dimensión económica del proyecto aparece en una consulta de la senadora salteña Flavia Royón, quien consignó que el pliego particular de la línea Belgrano establece un aporte máximo del fideicomiso de US$78,5 millones para obras obligatorias, del cual el Circunvalar concentra el 75,83%, equivalente a unos US$59,5 millones.
El Ejecutivo informó que "la apertura de sobres en la que se conocerán las ofertas se encuentra prevista para el 21/12/2026".
La ficha de CONTRAT.AR distingue tres renglones: líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, con opción de compra de material rodante. En cuanto a la venta de locomotoras y vagones, precisó que "aún no se han aprobado los pliegos para su subasta pública" y que los cronogramas serán aprobados en esa oportunidad.
Un año para la Hidrovía
Respecto de la Vía Navegable Troncal, Losada consultó por los cronogramas de dragado, balizamiento y profundización, los montos de inversión comprometidos y la fecha prevista para alcanzar los 38 pies navegables entre Timbúes y Paraná y en los accesos a los puertos del Gran Rosario.
Economía informó que la Etapa 0 de la nueva concesión "comenzó el 11 de septiembre de 2026, con una reducción tarifaria del 13,5% en el valor del peaje".
"Tiene una duración estimada de 12 meses, durante los cuales se llevarán adelante los estudios técnicos y ambientales preparativos para la Etapa 1, que serán analizados por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación", explicó.
Mientras la concesionaria prepara los estudios ambientales para la profundización, el Ejecutivo aseguró que continuaron "las tareas de dragado requeridas para garantizar la profundidad del canal de navegación actual".
Con el inicio de la siguiente etapa previsto para septiembre de 2027, la respuesta escrita no precisó cuándo se alcanzarán los 38 pies de profundidad por los que consultó la legisladora santafesina.
DOCUMENTO OFICIAL
Las respuestas de Santilli al SenadoConsultar el informe completo
Fuente: Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Documento de 2.202 páginas.