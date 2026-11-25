Desde las 15, en el Senado

Rutas, Circunvalar e Hidrovía: certezas e interrogantes que deja Santilli para Santa Fe

Las respuestas que el Jefe de Gabinete defenderá este miércoles en la Cámara alta exponen obligaciones de los nuevos concesionarios, responsabilidades que conservará el Estado nacional y definiciones pendientes sobre obras estratégicas para la provincia.