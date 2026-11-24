En medio de la incertidumbre

Casa Rosada salió a negar la salida de Caputo y dijo que su plan es exitoso

Ravier negó que el jefe de Hacienda vaya a dejar su cargo y remarcó que no va a haber cambios en el rumbo del modelo que encabeza Milei. Sobre la suba del Riesgo País y el dólar señaló que están vinculadas a factores globales que la Argentina está preparada a resistir gracias al plan económico.