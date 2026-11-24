Tras la recorrida habitual que el vocero Adrián Ravier hace sobre temas de gestión en su conferencia de prensa de los martes en Casa Rosada, lo primero que hizo, ante la pregunta de rigor y los rumores del fin de semana largo, fue desmentir la posibilidad de que el titular de Hacienda deje su cargo. “Descartamos esta idea, esta especulación mediática de la salida del ministro (Luis) Caputo. No es la primera vez que lo hacemos, lo volvemos a hacer. El ministro Caputo es uno de los ministros más importantes de este gobierno, su tarea ordenando la Argentina quebrada, destrozada que nos dejaron en 2023 realmente habla de lo importante que es para este gobierno”, aseveró.
Casa Rosada salió a negar la salida de Caputo y dijo que su plan es exitoso
Ravier negó que el jefe de Hacienda vaya a dejar su cargo y remarcó que no va a haber cambios en el rumbo del modelo que encabeza Milei. Sobre la suba del Riesgo País y el dólar señaló que están vinculadas a factores globales que la Argentina está preparada a resistir gracias al plan económico.
Punto seguido, se refirió a la suba del indicador que mide el JP Morgan: “Recordemos que este gobierno a diciembre del 23 recibió el Riesgo País, creo que arriba de los 2500 puntos. Se ha trabajado mucho en ordenar la macroeconomía, la parte fiscal, monetaria, cambiaria, además de muchas otras políticas económicas que nosotros siempre explicamos. Se ha ordenado la macro y llegamos a una fortaleza macroeconómica que se representó en una baja contundente del Riesgo País abajo de los 500 puntos hasta hace poco tiempo”, señaló.
Contexto global complejo
Para explicar la situación interna de la Argentina, el portavoz presidencial manifestó: “Sabemos que hay un contexto global complejo, de mucha incertidumbre. Lo pueden ver en el impacto que está teniendo en Brasil, con una devaluación muy importante, también en las proyecciones de crecimiento que se corrigen, en niveles muy parecidos al de Argentina, tanto en Uruguay como en Chile”, comparó, para añadir que, “estamos ante un impacto de la guerra de Medio Oriente; el impacto en el precio del petróleo que prácticamente se duplicó; el impacto que esto ha tenido en la tasa de inflación de muchos países del mundo; la manera en que tanto la Unión Europea o el Banco Central europeo y la Reserva Federal de los Estados Unidos han atacado el problema de la inflación, subiendo las tasas de interés y sabemos en Argentina que cuando las tasas de interés en Estados Unidos adquieren niveles arriba del 5% eso impacta negativamente”, enfatizó.
Defensa del plan económico en contraste con el del kirchnerismo y el dólar
El representante del Poder Ejecutivo Nacional hizo una observación con respecto a la situación que se viviría si las políticas fueran las de la administración del Frente de Todos.
“Les propongo en esta materia tratar de imaginar por un momento lo que sería hoy la Argentina si ante un contexto como este, de shock externo, tuviéramos todavía déficit fiscal, déficit energético, barril criollo y demás. Imagínense que con el nivel de déficit fiscal que heredamos, arriba de cinco puntos más el cuasi fiscal, hoy Argentina tendría que salir a colocar deuda para financiar al fisco con estas tasas de interés, lo cual sería realmente una situación compleja”, sentenció, antes de repasar que, “con el barril criollo que teníamos, en el precio del petróleo que muchos cuestionaron cuando se eliminó, teníamos un déficit energético que nos obligaría a tener que pagar energía a precios que duplican los que teníamos tiempo atrás, lo cual sería también muy grave. Hoy en su lugar tenemos un sector energético pujante, con un dinamismo exportador que no tuvimos durante muchísimo tiempo; ese dinamismo exportador genera divisas, esas divisas que estamos generando nos están permitiendo sostener el tipo de cambio, más allá de una corrección mínima”, deslizó.
El funcionario aseguró: “Hoy la Argentina está muy bien. Hoy la Argentina tiene un contexto difícil, pero el mercado de cambios está relativamente tranquilo. El dólar está relativamente estable. Y seguimos apostando a un programa de estabilización exitoso, que va a seguir haciendo que la inflación siga bajando; quizás no todos los meses, pero sí en un sendero claramente a la baja”, reforzó.
El modelo es exitoso
En otro tramo de la rueda con los periodistas acreditados en Balcarce 50, el funcionario afirmó que, “el plan económico es exitoso en materia de bajar la inflación, en materia de mejorar la situación de la gente y también en materia de recuperar el crecimiento económico. Nosotros hemos pasado de más de una década en la cual la Argentina no crecía nada a un crecimiento económico acumulado que ya supera el 10% en estos tres años”, declaró.
Ravier comentó además que, “primero nos sacó Javier Milei del pozo en el que nos encontrábamos a diciembre del 23; luego en 2024 la economía creció; en 2025 la economía ha crecido, creo que alrededor del 3%, y en 2026, a pesar de toda esta situación de incertidumbre global, que recuerden lo podemos ver en Wall Street”, mencionó.
“La semana pasada tuvimos la mayor caída desde los tiempos de la pandemia y estoy hablando de Wall Street, ni hablar del impacto que ha tenido nuestros vecinos como fue el caso de Brasil. Más allá de toda esta incertidumbre argentina en 2026 va a mostrar crecimiento económico, va a mostrar una tasa positiva de crecimiento económico”, dijo con marcado optimismo.
Recesión técnica ¿sí o no?
Poco antes de que el INDEC diera a conocer el Estimador Mensual de Actividad Económica –que registró una caída interanual del 1,2% y un aumento mensual desestacionalizado del 1,1% respecto de agosto- el encargado de la Vocería de la Nación les dijo a los periodistas que cubren la actividad en Casa de Gobierno: “Si ustedes me preguntan si hay recesión técnica, nosotros no lo podemos confirmar ¿Por qué? Recesión técnica hay muchas definiciones, no es la única, está de los dos trimestres negativos; pero si vamos a la de los dos trimestres negativos, son dos trimestres de PBI de caída”, expuso.
Asimismo, remarcó que, “el PBI recién lo vamos a tener en diciembre de este año, el dato del tercer trimestre; hoy lo que tenemos es el EMAE, que es un estimador mensual de actividad económica, que muestra que en julio tuvimos una idea de caída de actividad, y agosto y septiembre veremos si son dos meses seguidos positivos. Pero son estimadores. Algunos analistas conceptualmente explican que el EMAE subestima la economía informal. Y la realidad es que la Argentina que nosotros heredamos es una Argentina con bastante informalidad, con lo cual puede ser que cuando llegue el dato de PBI del tercer trimestre no termine siendo negativo. Con lo cual vamos a tener que esperar hasta diciembre para saber si se confirma la recesión técnica”, consignó.
Dolarización
Al momento en que se le preguntó a Ravier si el Gobierno nacional tiene pensado ir a una dolarización de la economía, el vocero de Milei refrendó que, “si la pregunta es una dolarización, en cierto modo está ocurriendo. Si uno va a los depósitos en dólares que ve en los bancos los depósitos en dólares han crecido mucho. La ley de blanqueo en su momento permitió que muchas personas que tenían los dólares abajo del colchón hoy los lleven a los bancos. Si hablamos de eliminar cantidad de restricciones cambiarias, para que la gente pueda operar en dólares con total libertad, pueda tener depósitos en dólares, pueda contratar en dólares, eso está ocurriendo", reafirmó.
"Ahora si hablamos de una dolarización oficial, de tomar al dólar como moneda de curso legal, eso no está en los planes por lo pronto. Y sí un plan de estabilización exitoso, como decía antes, que tiene una pata fiscal, monetaria, cambiaria, además de reformas estructurales que nos devuelvan una moneda sana a los argentinos. Este plan creo que está dando sus frutos”, opinó.
Sesiones Extraordinarias y Presupuesto 2027
Cerca de que finalicen las sesiones ordinarias el 30 de noviembre próximo, Ravier indicó que, “sí está confirmado que va a haber sesiones extraordinarias, no está la temática todavía que va a presentarse para las sesiones extraordinarias, con lo cual ahí no puedo dar detalles", formuló, y anexó que "la ley de presupuesto está presentada, se está debatiendo, ahora el jueves vamos a tener novedades. Ese es el lugar en el que se pueden aprobar modificaciones. Por lo pronto hay que esperar la dinámica legislativa, para ver qué presupuesto contamos. Es decir, antes de su aprobación los legisladores pueden promover todo tipo de cambios si así lo requieren, y eso por supuesto se tendrá en cuenta”, aclaró.
Subrayando que es importante decirlo, el Portavoz explicó que, "cuando uno elabora un presupuesto lo elabora a la fecha que lo hace, a veces con las proyecciones que se incluyen en la elaboración del presupuesto hay analistas que cuestionan y demás, porqué se tomaron esas proyecciones: porque son las que se consideraban correctas al momento de hacer el presupuesto. Ahora hay un shock externo, este shock externo le pega a la economía; desacelera su tasa de crecimiento, esto impactará en la economía de 2027, impactará en el presupuesto de la economía 2027, y puede eventualmente generar alguna modificación en la práctica, en la ejecución y demás. Ya veremos, primero, qué presupuesto se aprueba y cómo, después, el ministerio de Economía lleva adelante la ejecución de ese presupuesto”, concluyó.
No habrá cambio en la política económica
Adrián Ravier, replicó que, “a la pregunta: ¿vamos a cambiar el plan para volver a algún tipo de medida que tomaban gobiernos anteriores? No. Este gobierno va por otro camino. Este Presidente tiene una fortaleza y una comprensión de los problemas económicos y sociales que, al contrario, nos hace llevar aún más las medidas económicas por el mismo carril, porque creemos que son las correctas. No van a ver un cambio de política económica sustancial, sí medidas adicionales, porque todavía falta mucho”, argumentó, al mismo tiempo que advirtió que, “hay que seguir trabajando para ser más eficientes en el gasto. Hay que seguir trabajando para reducir la burocracia. Hay que seguir trabajando en logística, como lo estamos haciendo con las rutas nacionales, o la Hidrovía, o los ferrocarriles, para reducir los costos logísticos. Hay que seguir abriendo mercados. Hay muchísimo por hacer. No se agotó el plan, pero no es que consideramos que una medida tomada hay que volverla atrás, y no consideramos que hay que cambiar el eje de la política económica”, finalizó.