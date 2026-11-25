Política exterior

Javier Milei viajará a Paraguay para reunirse con el nuevo presidente Pedro Alliana

El mandatario argentino partirá hacia Asunción acompañado por el canciller Pablo Quirno para mantener un encuentro bilateral este jueves. La visita se produce tras la destitución de Santiago Peña, imputado en una causa vinculada a la quiebra del Ueno Bank.