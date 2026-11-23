La visita de León XIV coincidió con un leve repunte de la confianza en el gobierno de Javier Milei, aunque no alcanzó para revertir el desgaste acumulado durante el año.
Milei elevó levemente su Índice de Confianza durante la visita de León XIV
La medición de la Universidad Di Tella se elevó 4,1% en noviembre, en coincidencia con la visita del Sumo Pontífice y un discurso presidencial más moderado. Sin embargo, el indicador sigue 17,5% por debajo de un año atrás.
El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de la Universidad Torcuato Di Tella llegó en noviembre a 2,04 puntos sobre una escala de cinco, un 4,1% más que en octubre, pero 17,5% por debajo de igual mes de 2025.
"Desde abril ha oscilado en torno a un valor de 2,00, con ascensos y descensos de magnitud modesta", advierte el informe. Y aclara que esas variaciones son "compatibles con el error muestral", por lo que todavía no permiten identificar una recuperación sostenida.
La encuesta de Poliarquía se realizó entre el 3 y el 17 de noviembre, abarcando los días de la visita del Papa al país, del 8 al 11. No se preguntó por religión ni por el impacto de su presencia, pero la coincidencia temporal y la moderación oficial habilitan la lectura.
Una tregua en el discurso presidencial
En los días previos al viaje, El Litoral había dado cuenta de la intención de la Casa Rosada de bajar el tono de la confrontación política. Voceros informales del entorno presidencial consideraban que "el intervalo espiritual que propone el Papa puede servir para descomprimir las tensiones que caracterizan a los argentinos".
El propio Milei acompañó ese clima en la recepción del 8 de noviembre. "Me alegra ver a todo el arco político aquí, demostrando que hay motivos y ocasiones que van más allá de nuestras diferencias", afirmó. También recordó a Francisco como "una figura excepcional" y aseguró que la visita de León XIV "nos eleva espiritualmente a todos los argentinos".
El Pontífice, sin embargo, no ofreció un respaldo directo a la política económica libertaria, reclamando "la disposición a escuchar" y planteando que "la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía".
Posteriormente, desde el mileísmo aseguraron haber tomado nota de los llamados del Papa, llegando a afirmar incluso que la doctrina social de la Iglesia es compatible con el libre mercado.
El repunte se concentró entre los mayores
El mayor movimiento del índice se registró entre quienes tienen más de 50 años: su nivel de confianza creció 21,7% mensual hasta 2,20 puntos, prácticamente igualando a los jóvenes de 18 a 29, que siguen encabezando el indicador con 2,23, pero retrocedieron 6,2%.
También cayó la confianza entre los adultos de 30 a 49 años, hasta 1,82 puntos (-7,2%). Entre los hombres subió a 2,35 (+8,7%), mientras entre las mujeres bajó a 1,70 (-2%). En el interior del país aumentó a 2,27 puntos, frente a una caída a 1,59 en el Gran Buenos Aires.
La Di Tella identifica "los mayores incrementos" entre los mayores de 50 años y las personas con instrucción primaria o secundaria. En el primer grupo educativo la suba fue del 28,9%, aunque la confianza se mantuvo en apenas 1,67 puntos.
El informe de la Di Tella muestra que crecieron los cinco componentes de la confianza gubernamental. El mayor aumento correspondió a la "preocupación por el interés general", de 6,4%, aunque continúa siendo la dimensión peor calificada, con 1,60 puntos. La capacidad para resolver problemas subió 5,6% hasta 2,40.
La economía no acompañó el alivio político
En perspectiva, la universidad señala que "la mayor parte del deterioro del ICG durante 2026 ocurrió entre enero y mayo" y que desde entonces los movimientos fueron moderados y "sin una tendencia clara". Pese a la mejora de noviembre, el promedio acumulado del mandato de Milei cayó a 2,32 puntos, su registro más bajo.
En el mismo período de trabajo de campo, la propia Di Tella registró una caída del 1,3% en el Índice de Confianza del Consumidor, que quedó en 40,99 puntos y se ubicó 10,98% por debajo de noviembre de 2025.
La percepción sobre la situación económica personal retrocedió 5,38% mensual, mientras la disposición a comprar automóviles y viviendas bajó 6,76%. El contraste muestra que la leve mejora de la confianza institucional no estuvo acompañada por una mejora equivalente en el humor económico.
Entre quienes esperan que la economía mejore dentro de un año, el ICG alcanza 4,05 puntos. Entre quienes creen que empeorará, apenas 0,43. La brecha, que la universidad identifica como un patrón persistente, mantiene abierta la discusión sobre cuánto puede sostenerse un alivio político sin una recuperación percibida de los ingresos y el empleo.