El papa León XIV vivió este domingo sus primeras horas en la Argentina con una agenda que combinó gestos protocolares, homenajes históricos y encuentros institucionales.
Del saludo con Milei al primer discurso: así fueron las primeras horas de León XIV en Argentina
El Pontífice aterrizó en Aeroparque, homenajeó a San Martín, visitó la Casa Rosada y participó de un encuentro en el Palacio Libertad. Sus primeras palabras estuvieron centradas en el diálogo y la convivencia democrática.
Después de aterrizar a las 16.33 en el Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo, Uruguay, el Sumo Pontífice fue recibido por el presidente Javier Milei y comenzó una jornada que tuvo como principales escenarios la Plaza San Martín, la Casa Rosada y el Palacio Libertad.
La llegada del líder de la Iglesia católica se produjo en un contexto histórico: hacía 39 años que un Papa no visitaba el país. El último había sido Juan Pablo II, en 1987. La presencia de León XIV generó una importante expectativa y convocó a fieles que se acercaron a distintos puntos del recorrido para saludarlo.
El avión de Aerolíneas Argentinas que trasladó al Pontífice aterrizó a las 16.33. Desde la torre de control de Aeroparque le transmitieron un mensaje especial de bienvenida, en el que expresaron la alegría y la emoción por su presencia en territorio argentino.
Al descender de la aeronave, León XIV fue recibido por Milei. Ambos protagonizaron un saludo protocolar en la pista y luego participaron de la ceremonia oficial, que incluyó la entonación del Himno Nacional Argentino por parte de la banda del Regimiento de Granaderos a Caballo.
También hubo un momento de cercanía con el público: el Papa saludó a un grupo de jóvenes que se acercaron para entregarle obsequios y bendijo a algunos de los presentes.
Homenaje a San Martín
La primera actividad oficial de León XIV en el país fue un homenaje al general José de San Martín. Tras abandonar Aeroparque, la comitiva se trasladó hacia la Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro.
Durante el recorrido por la autopista Illia, el Pontífice mantuvo la ventanilla baja para saludar a las personas que se acercaron a las inmediaciones del trayecto. En las cercanías del barrio Padre Carlos Mugica, conocido como barrio 31, se escucharon fuegos artificiales para darle la bienvenida.
En la plaza, acompañado por el canciller Pablo Quirno, participó de la entonación del Himno Nacional y colocó una ofrenda floral en el monumento al Libertador y a los Ejércitos de la Independencia. La ceremonia reunió a una multitud de fieles que aguardó su llegada.
Después del homenaje, León XIV continuó su recorrido por las calles porteñas rumbo a la Casa Rosada. A lo largo del trayecto volvió a saludar a quienes se concentraron para verlo pasar.
Encuentro político
En la Casa de Gobierno, el Papa participó de la ceremonia oficial de bienvenida, fue presentado ante los integrantes del Gabinete nacional y mantuvo un encuentro privado con Javier Milei.
Más tarde, la agenda continuó con una visita al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien le entregó la llave de la Ciudad de Buenos Aires durante una breve ceremonia frente al monumento a Juan de Garay.
El siguiente destino fue el Palacio Libertad, donde se desarrolló un encuentro con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.
Uno de los momentos destacados de la jornada fue el discurso de Javier Milei, quien agradeció la presencia del Pontífice y destacó que su llegada había conseguido reunir a representantes de distintos espacios políticos.
"Me alegra ver a todo el arco político aquí, demostrando que hay momentos que van más allá de nuestras diferencias", expresó el Presidente. También hizo referencia al papa Francisco, a quien definió como una figura excepcional y recordó por su generosidad.
Milei llamó a trascender las diferencias y sostuvo que "es mucho más lo que nos une que lo que nos separa". Sobre el final de su intervención, le pidió al Santo Padre que rece por la Argentina.
El primer mensaje
A su turno, León XIV pronunció su primer discurso en territorio argentino, con un mensaje centrado en la convivencia democrática, el diálogo y la necesidad de construir una sociedad capaz de superar sus diferencias.
"Hay que aprender a convivir, más allá de las diferencias", expresó el Pontífice ante los representantes políticos y sociales reunidos en el Palacio Libertad.
En otro tramo de su intervención, destacó cuánto puede crecer una sociedad cuando las diferencias se transforman en oportunidades de diálogo y encuentro.
También se refirió a la responsabilidad de quienes ejercen cargos públicos y sostuvo que la autoridad debe ejercerse con prudencia, reconociendo los límites del poder y orientando las decisiones hacia el bien de toda la comunidad.
En su primera jornada en la Argentina, León XIV dejó así un mensaje con fuertes referencias a la convivencia institucional y al compromiso social. Su visita continuará hasta el miércoles 11 de noviembre, con actividades religiosas, encuentros con jóvenes y recorridas por distintos puntos del país, entre ellos Córdoba y Luján.