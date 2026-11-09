Visita papal

Del saludo con Milei al primer discurso: así fueron las primeras horas de León XIV en Argentina

El Pontífice aterrizó en Aeroparque, homenajeó a San Martín, visitó la Casa Rosada y participó de un encuentro en el Palacio Libertad. Sus primeras palabras estuvieron centradas en el diálogo y la convivencia democrática.