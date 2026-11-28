La Argentina recibió este sábado un revés en su intento de frenar el avance de la explotación petrolera británica en las Islas Malvinas. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) rechazó por 18 votos contra 3 el pedido de medidas provisionales presentado por el Gobierno nacional para suspender las actividades vinculadas con el proyecto Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte.
Malvinas: el Tribunal del Mar rechazó el pedido argentino para frenar la explotación petrolera británica
Por 18 votos contra 3, el organismo internacional desestimó las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno nacional. Consideró que la controversia requiere resolver primero la cuestión de soberanía. El arbitraje continuará.
La decisión se conoció durante una audiencia pública realizada en Hamburgo, Alemania. Los magistrados consideraron que los reclamos argentinos requieren determinar previamente qué Estado ejerce la soberanía territorial sobre el archipiélago, una cuestión que excede el ámbito de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
Por ese motivo, el Tribunal entendió que no se cumplían los requisitos de jurisdicción inicial necesarios para que el futuro tribunal arbitral pudiera intervenir mediante medidas provisionales.
La resolución no implica un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia ni define la soberanía de las islas. Tampoco pone fin al procedimiento internacional iniciado por la Argentina, que continuará en una instancia arbitral.
Qué compromisos asumió el Reino Unido sobre el petróleo en Malvinas
Aunque rechazó la solicitud argentina, el Tribunal dejó asentados tres compromisos asumidos por el Reino Unido durante las audiencias realizadas el 10 y 11 de noviembre.
Según lo expuesto durante el procedimiento, Londres se comprometió a:
No iniciar actividades de perforación antes del 21 de marzo de 2027.
No comenzar la extracción comercial de hidrocarburos antes de marzo de 2028.
No otorgar nuevas licencias petroleras mientras permanezca suspendido el régimen de concesiones.
Estos compromisos establecen un horizonte temporal para el desarrollo del proyecto, pero no representan una suspensión definitiva de las actividades ni un reconocimiento de los derechos de soberanía reclamados por la Argentina.
El organismo internacional también exhortó a ambos países a cooperar para acelerar la constitución del tribunal arbitral, cuya conformación está prevista entre diciembre de 2026 y enero de 2027.
Por qué la Argentina recurrió al Tribunal del Mar
El Gobierno de Javier Milei había presentado en octubre un pedido de medidas provisionales para impedir que el Reino Unido y las empresas bajo su jurisdicción avanzaran con la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte sin autorización argentina.
La presentación incluyó cuatro requerimientos. El principal buscaba impedir el inicio o la continuidad de las actividades de explotación petrolera del proyecto Sea Lion.
Además, la Argentina solicitó que el Reino Unido se abstuviera de utilizar información obtenida durante las exploraciones en perjuicio de los derechos argentinos, que no obstaculizara las obligaciones de protección ambiental invocadas por el país y que evitara adoptar nuevas medidas capaces de agravar la controversia.
El planteo se realizó en el marco del artículo 290 de la CONVEMAR, que contempla la posibilidad de solicitar medidas provisionales mientras se constituye el tribunal arbitral encargado de resolver el conflicto de fondo.
Sin embargo, el Tribunal del Mar consideró que no correspondía avanzar con esas medidas porque no se verificaba el requisito de jurisdicción prima facie del futuro órgano arbitral. En consecuencia, tampoco examinó los argumentos sobre la urgencia ni el riesgo de perjuicio irreparable planteados por la representación argentina.
Cómo es el proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas
El proyecto Sea Lion está ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, en el Atlántico Sur, y es impulsado por dos compañías: la israelí Navitas Petroleum, que tiene una participación del 65%, y la británica Rockhopper Exploration, con el 35% restante.
La iniciativa contempla el desarrollo de un yacimiento de hidrocarburos cuya producción comercial está proyectada para 2028. Su avance constituye uno de los principales focos de tensión entre la Argentina y el Reino Unido por los recursos naturales del archipiélago.
La posición argentina sostiene que las actividades hidrocarburíferas autorizadas unilateralmente por Londres afectan los derechos soberanos del país sobre su plataforma continental y los recursos naturales de las áreas marítimas en disputa.
El Reino Unido, por su parte, rechazó los argumentos argentinos y defendió la legalidad de las licencias otorgadas para el desarrollo petrolero.
Con el rechazo de las medidas provisionales, el proyecto no deberá detenerse por una orden cautelar del Tribunal del Mar. Sin embargo, la controversia jurídica seguirá su curso en el procedimiento arbitral, donde se discutirán los argumentos presentados por ambos países.