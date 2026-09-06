A la diputada del sub bloque Pro, en Unidos para Cambiar Santa Fe, María Ximena Sola, le tocó en tres oportunidades pedir la abstención para las tres integrantes de esa corriente del oficialismo y votar de una manera diferente que el resto del oficialismo. Lo hizo cuando distintos pares radicales y socialistas propusieron dos proyectos de declaración contrarios a las políticas del gobierno nacional de Javier Milei y cuando fue el turno de debatir la realización de una jornada de discusión sobre la situación de alta morosidad familiar en la Argentina, reprochó desde su banca: "ya van tres", en un mensaje obviamente dirigido a las demás fuerzas políticas de un frente que reivindica su carácter heterogéneo.
Abstención
Ya van tres
La diputada provincial Ximena Sola.
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