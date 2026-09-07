Las puertas de Casa de Gobierno se abrieron este sábado por la mañana para dar lugar a una reunión de referentes políticos. El anfitrión, Maximiliano Pullaro, recibió al ex presidente de la Nación, Eduardo Duhalde. El mandatario provincial lo declaró huésped de honor, y posó junto a él en las escalinatas del hall central de la Casa Gris para el retrato que ilustró la información difundida sobre el encuentro, a través de los canales oficiales. Al retirarse, lo acompañó tomándolo del brazo. Al líder radical lo secundaron su ministro de Gobierno, Fabián Bastía; y el senador Felipe Michlig.
Mientras intenta un frente entre peronistas y radicales, Duhalde se entrevistó con Pullaro en Santa Fe
El mandatario provincial recibió al ex presidente el sábado en la Casa Gris. El bonaerense lo definió como un "gran gobernador". Dijo que es "uno de los grandes candidatos del futuro, por su edad y porque administra una de las provincias más importantes del país".
Duhalde retornó a la escena política hace un par de meses, cuando lanzó formalmente el Movimiento Productivo Argentino. Se trata de un nuevo partido político que, según detalló, tendrá inicialmente alcance en la provincia de Buenos Aires, pero aspira a convertirse en una fuerza nacional de cara a 2027. Porque, de hecho, su pretensión es construir una alternativa en algún punto transversal y que, anclada en el concepto de unidad, pueda aglutinar a dirigentes tanto del peronismo como del radicalismo, que hoy no encuentran referentes ni se identifican con otras propuestas electorales.
Su regreso a la arena política tiene tres aristas: cuestionar la figura de Javier Milei, promover una campaña para combatir la corrupción a la que define como uno de los "principales problemas estructurales" del país, y construir – como se dijo- un polo de unidad que trascienda el peronismo. En ese plano se inscribe la visita a Pullaro.
Elogioso
Tras la reunión, y en diálogo con los periodistas que lo aguardaban en la Casa de Gobierno, Duhalde definió a Pullaro como "un gran gobernador". "Es un hombre joven, que es lo que necesita el país", completó. El ex Jefe de Estado contó que vino a hablar con el gobernador de Santa Fe "sobre el futuro, y sobre todo, sobre cómo eliminar la corrupción estructural que tenemos a nivel país". Duhalde dijo que Pullaro se mostró "predispuesto a colaborar en todo lo que sea necesario para que el país salga adelante".
Para el ex presidente, Pullaro es "uno de los grandes candidatos del futuro, por su edad y porque gobierna una de las provincias más grandes del país". Y a renglón seguido, puso en agenda la lucha contra la corrupción. "El gran problema de la Argentina - insistió-, el peor de todos, es la corrupción. Estamos trabajando para resolverlo como lo han hecho otros países europeos, con tecnología. De eso estuvimos hablando con el gobernador", contó.
Milei y el PJ
Finalmente, cuestionó a Javier Milei. "No es serio; es peor que un oportunista político", disparó. "Es un hombre que no sabe nada y habla, habla y habla… Le vamos a ganar en las próximas elecciones", sentenció. Duhalde opinó que quien defiende el modelo actual es porque "está bien económicamente, porque la gente de los barrios está muy mal".
- ¿El peronismo en Argentina necesita una renovación? - se le preguntó-
- Por supuesto.
- ¿Y por qué no se da esa renovación?
- No tengo ganas de hablar de eso.