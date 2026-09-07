Armados en borrador

Mientras intenta un frente entre peronistas y radicales, Duhalde se entrevistó con Pullaro en Santa Fe

El mandatario provincial recibió al ex presidente el sábado en la Casa Gris. El bonaerense lo definió como un "gran gobernador". Dijo que es "uno de los grandes candidatos del futuro, por su edad y porque administra una de las provincias más importantes del país".