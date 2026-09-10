Los cambios ya están vigentes

Fue promulgada la reforma electoral en Santa Fe y ahora se espera su reglamentación

El gobernador firmó el decreto respectivo en las últimas horas. La ley fue registrada bajo el número 14.478. Entre los aspectos más significativos que se modifican se encuentran pisos electorales, cantidad de boletas e interna para definir las candidaturas de los/las compañeros/as de fórmula.