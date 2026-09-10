Otras modificaciones

Reforma electoral en Santa Fe: autoridades de mesa y sistema de afiliación, en el menú de cambios

Queda creado por ley, el Registro Público de Autoridades de Mesa. La inscripción será voluntaria, gratuita y permanente, y podrá realizarse por medios digitales o presenciales. Por otra parte, se establece un Sistema de consulta y gestión de afiliaciones. Será también digital y por la misma vía, el elector podrá - si lo desea- desafiliarse de cualquier fuerza partidaria.